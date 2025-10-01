Bigg Boss 19: एक्स-वाइफ आकांक्षा जिंदल का आरोप, अभिषेक बजाज ने किया धोखा

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली: बिग बॉस 19 के प्रतियोगी अभिषेक बजाज सलमान खान के रियलिटी शो में अपने दमदार खेल के लिए सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। जहाँ दर्शकों को घर में उनकी मौजूदगी पसंद आ रही है,
वहीं उनकी पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल द्वारा उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद उनकी निजी ज़िंदगी भी सुर्खियों में है। ऐसी भी चर्चा है कि आकांक्षा शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ले सकती हैं, जिससे उनकी निजी ज़िंदगी सबके सामने आ सकती है। लेकिन असल में आकांक्षा जिंदल कौन हैं? आइए जानते हैं।

आकांक्षा जिंदल कौन हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, आकांक्षा जिंदल एक कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम करती हैं और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। वह नियमित रूप से इंस्टाग्राम पर अपनी लाइफस्टाइल की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं, जहाँ उनके 2 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं। इसके अलावा, वह कंटेंट क्रिएशन का भी काम करती हैं।

तलाक में खत्म हुई एक प्रेम कहानी

आकांक्षा ने अभिषेक बजाज को सालों तक डेट करने के बाद 2017 में उनसे शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन इस जोड़े ने सबकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। हालाँकि, उनकी शादी दो साल से भी कम समय तक चली और आखिरकार उनका तलाक हो गया।

धोखाधड़ी के आरोप

हाल ही में विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में आकांक्षा ने अभिषेक से अपने अलगाव के बारे में खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी में लगातार झगड़े होते रहते थे और बाद में उन्हें पता चला कि अभिषेक कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ संबंध रखते थे। धोखा महसूस करते हुए, उन्होंने शादी से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसके कारण उनका तलाक हो गया।
अब, बिग बॉस 19 में आकांक्षा की संभावित वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ, प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह वास्तविक जीवन का ड्रामा राष्ट्रीय टेलीविजन पर कैसे सामने आता है।

