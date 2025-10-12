Bigg Boss 19 Eviction: वीकेंड के वार में हुआ जबरदस्त ट्विस्ट, प्रणीत-अशनूर नहीं बल्कि इस दमदार कंटेस्टेंट का सफर हुआ खत्म

Mohit Saini
Bigg Boss 19 Eviction: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ हर गुज़रते हफ़्ते के साथ और भी रोमांचक होता जा रहा है। सात हफ़्ते पूरे होने के साथ, इस वीकेंड का एपिसोड किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं रहा। हमेशा की तरह, होस्ट सलमान खान ने घरवालों से कड़ी पूछताछ की, अपना ख़ास मज़ाक भी दिखाया और एक चौंकाने वाला ट्विस्ट दिया – एक ऐसा चौंकाने वाला निष्कासन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी!

एक चौंकाने वाला निष्कासन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी

पिछले हफ़्ते, कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था – बल्कि क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में एंट्री ली थी, जिससे बिग बॉस के घर में माहौल गरमा गया था। हालाँकि, इस हफ़्ते तनाव असली था क्योंकि ज़ीशान कादरी, मृदुल तिवारी, नीलम गिरी, बसीर अली, अशनूर कौर और प्रणीत मोरे को निष्कासन के लिए नामांकित किया गया था।

ज़्यादातर फैन्स का मानना ​​था कि अशनूर या प्रणीत में से कोई एक शो से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हाल के दिनों में उनका खेल धीमा पड़ गया था। लेकिन एक बड़ा उलटफेर करते हुए, सोशल मीडिया हैंडल ‘बीबी तक’ ने खबर दी कि इस हफ़्ते असल में ज़ीशान कादरी ही घर से बेघर हुए हैं – एक ऐसा फ़ैसला जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया!

कम वोटों ने ज़ीशान का सफ़र खत्म कर दिया

अपने शांत स्वभाव और समझदारी भरे खेल के लिए जाने जाने के बावजूद, ज़ीशान दर्शकों के साथ मज़बूत रिश्ता बनाने में नाकाम रहे। नतीजतन, उन्हें सबसे कम वोट मिले और उन्हें बिग बॉस के घर से अलविदा कहना पड़ा।

सलमान का प्रतियोगियों पर अंदाज़ा

एपिसोड के दौरान, सलमान खान तान्या को उनके हालिया व्यवहार के लिए डांटते नज़र आए, लेकिन उन्होंने शो में प्रणीत मोरे के विकास और उनके वास्तविक व्यक्तित्व की भी तारीफ़ की। सलमान ने बताया कि प्रणीत हाल ही में बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं और आखिरकार अपना असली रूप दिखा रहे हैं – जिसे दर्शक सराह रहे हैं।

बिग बॉस के घर में आगे क्या?

ज़ीशान के जाने के साथ, शो का माहौल बदलना तय है। मेकर्स ने आने वाले एपिसोड्स में नई वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ और और भी ज़्यादा ड्रामा होने के संकेत दिए हैं। एक बात तो साफ़ है—खेल और भी मुश्किल होता जा रहा है, और सलमान खान का धमाकेदार वीकेंड का वार आगे चलकर और भी धमाकेदार होने वाला है!

