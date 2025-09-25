Bigg Boss 19 Eviction Twist: कौन बनेगा एविक्शन का शिकार? 6 नामों में मची खलबली

Bigg Boss 19 Eviction Twist, आज समाज, नई दिल्ली: सलमान खान का शो बिग बॉस 19 इस हफ़्ते एक चौंकाने वाले एलिमिनेशन के लिए तैयार है। पिछले वीकेंड कोई भी कंटेस्टेंट घर से बाहर नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे कम वोट पाने वाली नेहल को एक सीक्रेट रूम में भेज दिया गया था।

लेकिन इस बार एक कंटेस्टेंट का सफ़र तय है। घर से बाहर होने के लिए छह कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं – मृदुल तिवारी, प्रणीत मोरे, अवेज दरबार, नीलम गिरी, गौरव खन्ना और अशनूर कौर। आइए जानें कि कौन डेंजर ज़ोन में है और कौन सुरक्षित हो सकता है।

मृदुल तिवारी

मृदुल ने धमाकेदार एंट्री की, लेकिन अब उनका खेल कमज़ोर और बहुत ज़्यादा कूटनीतिक लग रहा है। वह भीड़ में खोए हुए लग रहे हैं, घर के अंदर उनकी मौजूदगी बहुत कम दिखाई दे रही है। हालाँकि उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स (यूट्यूब पर 19.3 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 6.2 मिलियन) उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदा मौजूदगी उन्हें इस हफ़्ते सबसे कमज़ोर बना रही है।

अशनूर कौर

अशनूर फिलहाल घर से बेघर होने के बिल्कुल करीब नहीं हैं। अभिषेक बजाज के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियाँ और चल रहा प्रेम प्रसंग उन्हें सुर्खियों में बनाए हुए है। वह सक्रिय, विवादास्पद और बेहतरीन कंटेंट देने वाली हैं – जिसका मतलब है कि इस हफ़्ते वह सुरक्षित हैं।

गौरव खन्ना

हालाँकि सलमान ने गौरव को बार-बार ज़्यादा सक्रिय रहने की सलाह दी है, लेकिन इस हफ़्ते उन्होंने एक टास्क में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। उनकी मज़ेदार कमेंट्री प्रशंसकों को पसंद आ रही है, जिससे उनके एलिमिनेशन से बचने की पूरी संभावना है।

आवेज़ दरबार

पिछले दो हफ़्तों में आवेज़ के खेल में काफ़ी सुधार हुआ है। नगमा के जाने के बाद, वह ज़्यादा मुखर और मनोरंजक हो गए हैं। हाल ही में नीलम गिरी के साथ उनकी तीखी बहस वायरल हुई थी, और प्रशंसकों को उनके मज़ेदार वन-लाइनर्स और डांस मूव्स बहुत पसंद आए। इतनी चर्चा के बीच, आवेज़ के इस हफ़्ते शो छोड़ने की संभावना कम ही है।

प्रणीत मोरे

प्रणीत शांत और संयमित हैं, लेकिन उनका शांत स्वभाव उन्हें भारी पड़ सकता है। वह बेवजह के झगड़ों और ड्रामे से बचते हैं, जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिला पाते। समझदार होने के बावजूद, उनकी कमज़ोरी उन्हें इस हफ़्ते ख़तरे में डाल रही है।