Bigg Boss 19 Eviction Twist: 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेट, एक पहले ही बाहर, घर से बाहर जाने वाला अगला कंटेस्टेंट कौन?

Bigg Boss 19 Eviction Twist: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 एक बार फिर धमाकेदार एविक्शन ड्रामा के लिए तैयार है। इस हफ़्ते, 8 कंटेस्टेंट खतरे में हैं, और उनमें से एक वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान घर को अलविदा कह देगा। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में अशनूर कौर, प्रणीत मोरे, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, ज़ीशान कादरी, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल और नीलम गिरी शामिल हैं।

अपने प्रशंसकों द्वारा चलाए जा रहे “नीलम बचाओ” अभियान के बावजूद, भोजपुरी अभिनेत्री नीलम गिरी खुद को खतरे में पाती हैं। दूसरी ओर, हाल ही में सीक्रेट रूम से वापसी करने वाली नेहल चुडासमा भी फिर से नॉमिनेशन में आ गई हैं। तो, इस हफ़्ते इनमें से किसके बेघर होने की सबसे ज़्यादा संभावना है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं।

अशनूर और प्रणीत का खेल

अशनूर कौर दमदार खेल रही हैं। अभिषेक बजाज के साथ उनकी केमिस्ट्री और घर के अंदर उनके लगातार झगड़े उन्हें सुर्खियों में बनाए रखते हैं, जिससे वह इस हफ़्ते सुरक्षित हैं।

हालाँकि, प्रणीत मोरे अपेक्षाकृत कम सक्रिय हैं। हालाँकि उनकी लोकप्रियता ने उन्हें पिछले हफ़्ते शीर्ष 5 में पहुँचाया था, लेकिन उनके खेल में अभी भी जोश की कमी है। अगर उन्हें पर्याप्त वोट नहीं मिले, तो उन्हें घर से बाहर होने का खतरा हो सकता है।

अमाल और जीशान मुश्किल में?

संगीतकार अमाल मलिक को उनके नकारात्मक खेल के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी गिरती लोकप्रियता जल्द ही उन्हें अपनी जगह से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल, वह बच सकते हैं क्योंकि दूसरे दावेदार कमज़ोर हैं।

घर के “मास्टरमाइंड” कहे जाने वाले जीशान कादरी, बाहर ज़्यादा प्रशंसक न होने के बावजूद, चतुराई से लोगों का दिल जीत रहे हैं। फिर भी, उनकी रैंकिंग उन्हें निचले 3 में रखती है, जिसका मतलब है कि उनका सफ़र डगमगा रहा है।

असली जंग: नीलम बनाम नेहल

कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल ज़्यादा ड्रामा और मनोरंजन जोड़ रही हैं, इसलिए मेकर्स उन्हें जल्द ही जाने नहीं देंगे। ऐसे में नीलम गिरी और नेहल चुडासमा घर से बाहर होने की सबसे मज़बूत दावेदार हैं। नीलम की लोकप्रियता पिछले हफ़्तों की तुलना में कम हुई है, जबकि नेहल कम वोटों के कारण एक बार पहले ही बाहर हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या नेहल की बदली हुई रणनीति इस बार उन्हें बचा पाएगी, या फिर फैन्स के कैंपेन के बावजूद नीलम को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा?