Bigg Boss 19 Eviction: इस कंटेस्टेंट की हुई विदाई, फाइनल जीत का सपना चकनाचूर

Bigg Boss 19 Eviction: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 के अंदर का ड्रामा एक नए लेवल पर पहुंच गया है। नो-एविक्शन वीक के बाद, इस हफ्ते का एलिमिनेशन तो होना ही था और अब, जिस कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसका नाम सामने आ गया है। फैमिली वीक के बाद, एक कंटेस्टेंट को घर छोड़ना पड़ा, और इस एविक्शन की खबर ने पहले ही फैंस को हिलाकर रख दिया है।

पिछले हफ्ते पूरा घर नॉमिनेट हुआ था

पिछले हफ्ते, शहबाज बदेशा बिग बॉस हाउस के कैप्टन बने, और उनकी कैप्टेंसी के साथ एक ट्विस्ट आया — पूरा घर नॉमिनेट हो गया। इसके बावजूद, रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए गए वीकेंड का वार एपिसोड में कोई भी एविक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस हफ्ते, एविक्शन कन्फर्म हो गया है। गेम में बचे 9 कंटेस्टेंट में से सिर्फ 8 ही आगे बढ़ेंगे।

बिग बॉस 19 से कौन एलिमिनेट हुआ?

इस हफ़्ते घर में बचे हुए कंटेस्टेंट हैं:

फ़रहाना भट्ट

तान्या मित्तल

गौरव खन्ना

अमाल मलिक

शहबाज़ बदेशा

प्रणित मोरे

अशनूर कौर

कुनिका सदानंद

मालती चाहर

इनमें से, गौरव, फ़रहाना, अमाल और प्रणित को इस सीज़न के सबसे मज़बूत कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ़्ते जिस कंटेस्टेंट के बाहर होने की संभावना है, वह मालती चाहर हैं। उन्हें कथित तौर पर सबसे कम वोट मिले हैं, जिससे वह डेंजर ज़ोन में हैं।

कुनिका सदानंद भी बॉटम में हैं, लेकिन अभी तक, मालती का बाहर होना लगभग पक्का लग रहा है। हालांकि, ऑफिशियल कन्फर्मेशन वीकेंड का वार एपिसोड में ही आएगा।

दीपक चाहर बिग बॉस हाउस में एंट्री करेंगे

फ़ैमिली वीक में इमोशनल पल आ रहे हैं। हाल के एपिसोड में, शहबाज़ बदेशा के पिता और तान्या मित्तल के भाई घर आए थे। अब आने वाले एपिसोड में, क्रिकेटर दीपक चाहर, जो मालती चाहर के भाई हैं, घर में एंट्री करेंगे। एक प्रोमो पहले ही वायरल हो चुका है, जिसमें दीपक अपनी बहन के साथ एक मज़ेदार, दिल को छू लेने वाला मिलन करते हुए दिख रहे हैं।

यह भी पढ़ें: सोनल चौहान ने ब्लैक बिकिनी में इंटरनेट पर मचाई धूम, सर्दियों में भी बढ़ाई गर्मी