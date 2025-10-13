Bigg Boss 19 Eviction: जीशान के बाद मिड-वीक में होगा बड़ा धमाका, इन 4 दिग्गजों में से एक होगा शो से बाहर!

Bigg Boss 19 Eviction: बिग बॉस 19 के घर के अंदर का ड्रामा हर गुजरते दिन के साथ और भी ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। वीकेंड का वार में ज़ीशान कादरी के चौंकाने वाले एविक्शन के बाद, सलमान खान के इस विवादित रियलिटी शो में अब सिर्फ़ 14 कंटेस्टेंट बचे हैं।
ज़ीशान का जाना घरवालों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी घर से निकल जाएँगे। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता – रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक और एविक्शन होने वाला है, और इस बार यह हफ़्ते के बीच में हो सकता है!
नॉमिनेशन टास्क से मची अफरा-तफरी
वीकेंड एपिसोड के तुरंत बाद, बिग बॉस ने एक नए नॉमिनेशन टास्क की घोषणा की, और माहौल जल्द ही गरमा गया। कंटेस्टेंट्स दूसरों को नॉमिनेट करने के लिए उन्हें पानी पूरी खिलाते नज़र आए। प्रोमो के मुताबिक, टास्क के दौरान नॉमिनेट होने वालों में फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज भी शामिल थे।
खेल के दौरान अभिषेक बजाज और अमाल मलिक के बीच झड़प के बाद मज़ाक जल्द ही झगड़े में बदल गया। बसीर और अभिषेक के बीच भी तनाव बढ़ गया, जबकि फरहाना भट्ट की शहबाज़ बदेशा और नीलम गिरी से बहस हुई। इस बीच, वीकेंड का वार के बाद तान्या मित्तल चुप रहती दिख रही हैं – लेकिन कब तक?
मिड-वीक एविक्शन ट्विस्ट?
इस हफ़्ते, शुरुआत में पाँच प्रतियोगियों को नामांकित किया गया था – मृदुल तिवारी, फरहाना भट्ट, मालती चाहर, गौरव खन्ना और नीलम गिरी। हालाँकि, कप्तान नेहल चुडासमा ने फरहाना को बचाने के लिए अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे बाकी चार खतरे में पड़ गए।
अब, शो में चर्चा है कि हफ्ते के बीच में एविक्शन हो सकता है, यानी इन चारों में से किसी एक को अगले वीकेंड का वार से पहले बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बढ़ते तनाव, झगड़ों और खेल में अप्रत्याशित मोड़ के साथ, बिग बॉस 19 में आने वाले दिन और भी ड्रामा और सस्पेंस का वादा करते हैं।