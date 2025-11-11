Bigg Boss 19 Eviction: मिड-वीक में लगा बड़ा झटका! बीच शो से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट, वजह जानकर दंग रह जाएंगे

Mohit Saini
Bigg Boss 19 Eviction: बिग बॉस 19 में इस सीज़न में कई चौंकाने वाले एलिमिनेशन हुए हैं, जिनमें ज़ीशान कादरी, बसीर अली और अभिषेक बजाज का बाहर होना भी शामिल है। हाल ही में हुए वीकेंड का वार में, दोहरा निष्कासन हुआ, जिसमें नीलम गिरी और अभिषेक बजाज को बाहर का रास्ता दिखाया गया।

यह ट्विस्ट तब आया जब प्रणित मोरे ने घर में दोबारा एंट्री की और उन्हें आशनूर, अभिषेक और नीलम में से किसी एक कंटेस्टेंट को बचाने की विशेष शक्ति दी गई – उन्होंने आशनूर को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण बाकी दो कंटेस्टेंट्स भी बाहर हो गए।

हफ़्ते के बीच में इविक्शन ने फैन्स को चौंका दिया

ताज़ा रिपोर्ट्स अब इस बात की पुष्टि करती हैं कि हफ़्ते के बीच में ही एक चौंकाने वाला निष्कासन हुआ है। जिस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट किया गया है, उसका सोशल मीडिया पर एक मज़बूत फ़ैनबेस था, फिर भी उसे सबसे कम लाइव वोटिंग वोट मिले, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें शो से अचानक बाहर होना पड़ा।

मृदुल तिवारी बेदखल

इस सरप्राइज़ मिड-वीक राउंड में बेदखल हुए कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी हैं। खबरों के मुताबिक, लाइव वोटिंग सेगमेंट में मृदुल को सबसे कम वोट मिले, जिससे वह बिग बॉस 19 से बेदखल होने वाले अगले कंटेस्टेंट बन गए। उनके नाम की आधिकारिक घोषणा मिड-वीक एलिमिनेशन राउंड के दौरान की गई।

मिड-वीक एलिमिनेशन क्यों हुआ?

इस हफ्ते एक खास लाइव वोटिंग सेगमेंट शुरू किया गया, जिसमें दर्शक बिग बॉस के घर में कैप्टनशिप के दावेदारों को चुनने के लिए आए। घरवालों को इस प्रकार बांटा गया:

टीम गौरव

टीम कुनिका

टीम शहबाज

कथित तौर पर टीम शहबाज को सबसे कम वोट मिले, जिससे शहबाज, आशनूर और मालती खतरे में पड़ गए। एक आश्चर्यजनक मोड़ में, बिग बॉस ने फिर घरवालों को अधिकार सौंप दिया और शो छोड़ने वालों का फैसला करने के लिए एक आंतरिक वोटिंग राउंड आयोजित किया। इस वोटिंग के दौरान, बहुमत ने मृदुल तिवारी को चुना, जिससे उनका बेदखल होना तय हो गया।

पिछले हफ़्ते के नामांकन

पिछले हफ़्ते गौरव, फ़रहाना, आशनूर, अभिषेक और नीलम को नामांकित किया गया था। गौरव और फ़रहाना को सबसे ज़्यादा वोट मिले और वे सुरक्षित हो गए। प्रणित मोरे की वापसी और उनकी विशेष शक्ति के बाद, उन्होंने आशनूर को बचा लिया – जिसके परिणामस्वरूप अभिषेक और नीलम दोनों घर से बाहर हो गए।

रेस में बचे शीर्ष 9 प्रतियोगी

फ़ाइनल सिर्फ़ चार हफ़्ते दूर है, बिग बॉस 19 के घर में ये प्रतियोगी बचे हैं:

गौरव खन्ना

अमाल मलिक

तान्या मित्तल

फ़रहाना भट्ट

कुनिका सदानंद

आशनूर कौर

प्रणित मोरे

शहबाज़ बादेशा

मालती चाहर

