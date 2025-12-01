Bigg Boss 19: एविक्ट कंटेस्टेंट का चौंकाने वाला आरोप, क्या तान्या मित्तल ने घर में किया काला जादू?

Bigg Boss 19: जैसे ही बिग बॉस 19 अपने ग्रैंड फिनाले के करीब आ रहा है और टॉप 6 कंटेस्टेंट घर में बंद हैं, घर के बाहर एक नई कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई है। घर से बाहर हुए एक कंटेस्टेंट ने फाइनलिस्ट तान्या मित्तल पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर काला जादू किया था।

ये दावे बसीर अली ने किए थे, जिन्हें इस सीजन की शुरुआत में एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर देखे जाने के बावजूद घर से बाहर कर दिया गया था। घर से बाहर निकलने के बाद से, बसीर पर्दे के पीछे की घटनाओं के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन उनके नए खुलासे ने फैंस को हैरान कर दिया है।

बसीर अली ने तान्या मित्तल पर “संदिग्ध व्यवहार” का आरोप लगाया

बसीर अली ने हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर आकर आरोप लगाया कि तान्या मित्तल शो के दौरान जादू-टोने में शामिल थीं। बिग बॉस के घर से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे “भूत और नेगेटिव एनर्जी” टॉपिक पर बात करते हुए, पारस ने बताया कि उन्हें बसीर की टीम से पता चला कि उन पर कोई रस्म की गई थी। शुरू में तो बसीर ने इस कमेंट पर हंसते हुए अचानक तान्या मित्तल का नाम लिया, जिससे पारस साफ तौर पर हैरान रह गए।

बिग बॉस के घर के अंदर की घटना

बसीर ने शो की एक घटना के बारे में बताया जिससे कथित तौर पर उन्हें शक हुआ। उनके मुताबिक, “डिनो-पार्ट” टास्क के दौरान—उनके बाहर होने से काफी पहले—कंटेस्टेंट्स की तस्वीरें गार्डन एरिया में रखी गई थीं। बसीर ने दावा किया कि तान्या उनकी तस्वीर के पास जाने से पहले तस्वीरों को ध्यान से देख रही थीं। बसीर ने आरोप लगाया, “उसने मेरी तस्वीर को छुआ, धीरे से कुछ कहा, और फिर उस पर हवा फूंकी,” और कहा कि वह पल अजीब और बेचैन करने वाला था।

उस समय तान्या का जवाब

बसीर ने कहा कि उन्होंने तुरंत तान्या से उसकी हरकतों के बारे में पूछा। उनके अकाउंट के मुताबिक, उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए कहा कि वह सिर्फ़ फ़ोटो देख रही थीं क्योंकि वह उसमें “अच्छे” लग रहे थे। बसीर ने दावा किया कि यह घटना शो से उनके निकाले जाने से कुछ समय पहले हुई थी।

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

बसीर के बयानों के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है, और आरोपों पर फ़ैन बँटे हुए हैं। जहाँ कुछ दर्शक मेकर्स और खुद तान्या मित्तल से क्लैरिटी की माँग कर रहे हैं, वहीं दूसरों ने इन दावों को बेबुनियाद और अटेंशन पाने के लिए खारिज कर दिया है।

अभी तक कोई ऑफ़िशियल बयान नहीं

अभी तक, न तो तान्या मित्तल और न ही बिग बॉस 19 के मेकर्स ने आरोपों पर कोई ऑफ़िशियल जवाब दिया है। फ़िनाले के पास आने के साथ, इस कॉन्ट्रोवर्सी ने पहले से ही हाई-वोल्टेज सीज़न में एक और ड्रामैटिक ट्विस्ट ला दिया है। इस खुलासे से तान्या की इमेज पर असर पड़ेगा या इसे गॉसिप समझकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा, यह देखना बाकी है—लेकिन एक बात पक्की है: बिग बॉस 19 अभी शॉक देने से बहुत दूर है।