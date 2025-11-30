Bigg Boss 19: आधी रात में भावुक पोस्ट, बाहर आते ही अश्नूर कौर का शो पर तंज!

Bigg Boss 19: आधी रात में भावुक पोस्ट, बाहर आते ही अश्नूर कौर का शो पर तंज!

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 अपने आखिरी स्टेज पर पहुँच गया है, ग्रैंड फिनाले बस एक हफ़्ते दूर है। जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन तेज़ होता जा रहा है, लेटेस्ट वीकेंड का वार इस सीज़न का आखिरी वार बन गया—और इसकी शुरुआत अशनूर कौर के घर से बाहर होने के साथ एक चौंकाने वाले नोट पर हुई।

अशनूर को एक टास्क के दौरान एक ज़रूरी नियम तोड़ने के लिए बाहर कर दिया गया था, जब उन्होंने साथी कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को फिजिकली चोट पहुँचाई थी। हालाँकि, घर से बाहर निकलने के तुरंत बाद, अशनूर ने देर रात एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसके बारे में कई लोगों का मानना ​​है कि यह शो के लिए था, जिससे यह इशारा मिलता है कि उन्हें गलत महसूस हो रहा है।

अशनूर कौर के एविक्शन का क्या कारण था?


यह घटना बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट को तय करने के टास्क के दौरान हुई। कंटेस्टेंट अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट मुकाबला कर रहे थे, जबकि बाकी घरवालों ने लकड़ी के स्ट्रक्चर पर रखे लाल और हरे रंग के पानी से भरे कटोरे गिराकर उन्हें रोकने की कोशिश की।

जब तान्या मित्तल ने अशनूर के कटोरे गिरा दिए, तो अशनूर गुस्से में रिएक्ट करने लगीं और लकड़ी के तख्ते को ज़ोर से घुमाया, जिससे तान्या घायल हो गईं। हालांकि तान्या ने इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन होस्ट सलमान खान ने वीकेंड का वार के दौरान अशनूर को कड़ी फटकार लगाई और घर का एक ज़रूरी नियम तोड़ने के लिए उन्हें बाहर निकालने की घोषणा की।

अशनूर का रहस्यमयी पंजाबी पोस्ट वायरल हुआ

शो से निकलने के बाद, अशनूर ने X (पहले Twitter) पर एक पंजाबी लाइन शेयर की, जिससे फैंस के बीच ज़ोरदार चर्चा हुई: “दिग वी पाई तन की होया, मंज़िल तन रुकी नहीं… लोक की केहंडे, ओह मेरी कहानी नहीं।”

इसका मतलब है: “भले ही मैं लड़खड़ा जाऊं, मेरा सफ़र नहीं रुकता। लोग जो कहते हैं, वह मेरी कहानी नहीं है।” इस पोस्ट का बड़ा मतलब यह निकाला गया कि अशनूर अपनी निराशा ज़ाहिर कर रही हैं और रियलिटी शो से अपने निकाले जाने पर हल्के से सवाल उठा रही हैं।

फैंस सपोर्ट में उतरे, ट्रोल्स ने भी रिएक्ट किया

अशनूर के फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार और हिम्मत बढ़ाने वाले मैसेज भेजे। एक यूज़र ने लिखा, “हमें तुम पर गर्व है। तुमने गेम को इज्ज़त से खेला।” दूसरे ने कमेंट किया, “नूरी, हमेशा तुम पर गर्व है—उम्मीद है तुम यह जानती हो।” तीसरे ने कहा, “निकलने से तुम्हारी कीमत तय नहीं होती। चमकते रहो।”

हालांकि, दर्शकों के एक ग्रुप ने अशनूर की बुराई भी की, उन पर अपनी गलती न मानने और बाहर निकलने के बाद कहानी को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

अगला कौन बाहर होगा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अशनूर के बाहर होने के बाद शहबाज बदेशा अगले कंटेस्टेंट हो सकते हैं जो घर से बाहर निकलेंगे। अभी, जो कंटेस्टेंट अभी भी रेस में हैं उनमें गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और मालती चाहर शामिल हैं।

खास बात यह है कि गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीतकर पहले फाइनलिस्ट के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 अगस्त को होना है, जब सीजन का विनर आखिरकार सामने आएगा।

