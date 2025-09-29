Bigg Boss 19: आवेज दरबार के शॉकिंग एविक्शन पर भड़के एल्विश यादव, बोले- “ये तो बिल्कुल अनफेयर है! 

Bigg Boss 19: विवादास्पद रियलिटी शो बिग बॉस 19 में तीसरी बार एलिमिनेशन हुआ है, और इस बार सोशल मीडिया स्टार आवेज़ दरबार बाहर हो गए हैं। अपनी विशाल फैन फॉलोइंग के बावजूद, आवेज़ पर्याप्त वोट हासिल करने में नाकाम रहे और घर से बाहर हो गए, जिससे प्रशंसक और साथी प्रतियोगी दोनों हैरान रह गए।

आवेज़ दरबार का निष्कासन

पिछले चार हफ़्तों से, सलमान खान आवेज़ को अपनी राय रखने और ज़्यादा मज़बूती से अपनी बात रखने की सलाह दे रहे थे। निजी और घरेलू मामलों पर बोलने के कई मौकों के बावजूद, आवेज़ अपेक्षाकृत चुप रहे। यहाँ तक कि वीकेंड का वार के दौरान घर में आईं गौहर खान ने भी उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की और अमाल मलिक के व्यवहार की आलोचना की।
हालांकि, रविवार तक, सलमान खान ने आवेज़ के निष्कासन की आधिकारिक घोषणा कर दी। उनके बाहर जाने से अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना जैसे घरवाले भावुक हो गए, जबकि सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने अपनी निराशा व्यक्त की।

एलविश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी

लोकप्रिय यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव ने भी अवेज के निष्कासन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, एल्विश ने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने कहा: “मैंने अभी-अभी एक कार्यक्रम समाप्त किया है और मुझे पता चला है कि अवेज भाई बिग बॉस से बाहर हो गए हैं।
गौहर उन्हें समझाने आई थीं कि उन्हें कैसे बेहतर खेलना चाहिए, वह क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। लेकिन उसी दिन, उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। मुझे यह अनुचित लगा। वह उन्हें बाहर निकालने के लिए नहीं थीं – वह उनका मार्गदर्शन करने के लिए थीं। वह वास्तव में अच्छा खेल रहे थे, और यह निष्कासन मुझे सही नहीं लगा।”

एक चौंकाने वाला निष्कासन

आवेज़ का निष्कासन और भी आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि कथित तौर पर उन्हें अशनूर कौर और प्रणित मोरे से कम वोट मिले, जबकि उनका प्रशंसक आधार दोनों से कहीं ज़्यादा मज़बूत है। उनके निष्कासन ने प्रशंसकों के बीच बहस छेड़ दी है, कई लोग इसे सीज़न के अब तक के सबसे अनुचित निष्कासनों में से एक बता रहे हैं। बढ़ते विवादों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और अप्रत्याशित मोड़ों के साथ, बिग बॉस 19 दर्शकों को बांधे हुए है।

