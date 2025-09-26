 Bigg Boss 19 Elimination: सिर्फ़ 9 हज़ार वोट्स पाकर ये कंटेस्टेंट बने एविक्शन के सबसे बड़े दावेदार

Bigg Boss 19 Elimination : बिग बॉस 19 अब अपने पाँचवें हफ़्ते में है, और जैसी कि उम्मीद थी, ड्रामा, ट्विस्ट और गठबंधन और भी ज़्यादा ज़ोरदार होते जा रहे हैं। अवेज़ दरबार से लेकर प्रणित मोरे, नीलम गिरी और अशनूर कौर तक – कंटेस्टेंट्स की लाइनअप दर्शकों को सलमान खान के इस विवादित रियलिटी शो से बांधे हुए है।

घर दो गुटों में बँटा

पहले हफ़्ते से ही घर दो मज़बूत गुटों में बँट गया है। एक तरफ़ अशनूर, अभिषेक, मृदुल, गौरव, अवेज़ और प्रणित हैं। दूसरी तरफ़, तान्या मित्तल, ज़ीशान कादरी, बसीर अली, फरहाना भट्ट, नीलम, अमाल मलिक और नेहल एकजुट हैं। इस हफ़्ते, पूरी टीम A (गौरव खन्ना की अगुवाई में) नॉमिनेट हुई है — लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ़ नीलम को ही “ख़तरे में” देखा गया।

पाँचवें हफ़्ते में कौन ख़तरे में है?

सभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के फ़ैन बेस काफ़ी मज़बूत हैं, जिससे एलिमिनेशन की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि नीलम और प्रणित, जिन्हें लोकप्रियता के मामले में सबसे कमज़ोर माना जा रहा था, दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं और सबसे निचले पायदान पर नहीं हैं।

इसके बजाय, जिस नाम ने सबको चौंका दिया है, वह है अवेज़ दरबार। सोशल मीडिया पर उनके 3 करोड़ से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स के बावजूद, रिपोर्ट्स का दावा है कि उन्हें इस हफ़्ते सबसे कम वोट मिले हैं। ऑनलाइन वायरल हो रही एक वोटिंग लिस्ट में मृदुल 25,935 वोटों के साथ सबसे आगे हैं, उसके बाद प्रणित मोरे (25,933), गौरव खन्ना (21,107), नीलम गिरी (20,580), अशनूर कौर (14,172) और आखिर में अवेज़ को लगभग 9,000 वोट मिले हैं।

वोटिंग लाइन्स अभी भी खुली हैं

प्रशंसकों के पास अभी भी अपने पसंदीदा को चुनने का मौका है। अवेज़ दरबार या किसी अन्य प्रतियोगी को वोट देने के लिए, दर्शक Hotstar ऐप पर लॉग इन कर सकते हैं और शुक्रवार को वोटिंग लाइन्स बंद होने से पहले अपना वोट डाल सकते हैं।

अवेज़ दरबार का संघर्षपूर्ण सफर

पीछे मुड़कर देखें तो, अवेज़ का अब तक का सफर निराशाजनक रहा है। पहले तीन हफ़्तों में, उन्होंने खेल में मुश्किल से ही अपनी छाप छोड़ी। सलमान खान द्वारा व्यक्तिगत रूप से उन्हें आगे बढ़ने की सलाह देने के बाद भी, वह अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं – और यह वोटों में झलकता दिख रहा है।