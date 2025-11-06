Bigg Boss 19 Elimination: फैंस को लगा करारा झटका! जबरदस्त फैन फॉलोइंग के बावजूद शो से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट

Mohit Saini
Bigg Boss 19 Elimination: बिग बॉस 19 के अंदर का ड्रामा बिल्कुल नए स्तर पर पहुँच गया है! इस हफ़्ते के एलिमिनेशन ने फैन्स को निराश और हैरान कर दिया है, क्योंकि सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट्स में से एक नीलम गिरी कथित तौर पर शो से बाहर हो गई हैं।

नीलम गिरी के एलिमिनेशन से फैन्स हैरान

सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह विवादास्पद रियलिटी शो ढाई महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है, जिसमें लगातार झगड़े, भावनात्मक टूटन और अप्रत्याशित ट्विस्ट के साथ लगातार मनोरंजन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस हफ़्ते का एलिमिनेशन इस सीज़न के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक साबित हुआ है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोशल मीडिया पर 55 लाख से ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाली नीलम गिरी गेम में बने रहने के लिए पर्याप्त वोट हासिल नहीं कर पाईं। घर के अंदर और बाहर मज़बूत समर्थन मिलने के बावजूद, बिग बॉस 19 में नीलम का सफ़र अचानक खत्म हो गया है।

इस हफ़्ते पाँच प्रतियोगी नामांकित हुए

पिछले हफ़्ते प्रणित मोरे के बाहर होने के बाद, नामांकन प्रक्रिया में पाँच प्रतियोगी ख़तरे में थे – अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, फ़रहाना भट्ट, गौरव खन्ना और नीलम गिरी। इनमें से नीलम को घर से अलविदा कहना पड़ा।

सूत्रों ने बताया कि हालाँकि कई घरवालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कम वोटों के कारण उन्हें घर से बाहर होना पड़ा। हालाँकि, निर्माताओं ने अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है – इसका अंतिम खुलासा वीकेंड का वार में सलमान खान के साथ होगा।

प्रणित मोरे की वापसी!

नीलम के जाने से घर में एक खालीपन आ गया है, लेकिन एक और मोड़ आने वाला है! प्रणित मोरे, जो पहले डेंगू के कारण घर से बाहर हो गए थे, अब बिग बॉस 19 में दोबारा एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूरी तरह से ठीक हो चुके और वापसी के लिए तैयार, उनकी वापसी से घर के अंदर नया ड्रामा होने की उम्मीद है।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएँ

प्रशंसक ऑनलाइन अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं और नीलम के निष्कासन को “पूरी तरह से अनुचित” बता रहे हैं। कई लोग वाइल्डकार्ड एंट्री के ज़रिए उनकी वापसी की माँग कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना ​​है कि उनका निष्कासन साबित करता है कि “बिग बॉस पहले से कहीं ज़्यादा अप्रत्याशित है।”

