Bigg Boss 19 Drama: मालती चाहर ने पार की सारी हदें! नेहल की ड्रेस पर किया अश्लील कमेंट – घर में मच गया कोहराम

Bigg Boss 19 Drama: जब से भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में आई हैं, बिग बॉस 19 का माहौल गरमा गया है! आने वाले एपिसोड में, मालती का बेकाबू रवैया घर के अंदर जबरदस्त ड्रामा मचाएगा, जिससे सभी हैरान और गुस्से में आ जाएँगे।

निर्माताओं द्वारा शेयर किए गए प्रोमो के अनुसार, कैप्टन नेहल चुडासमा किचन को निर्देश देते हुए कहती हैं, “हम सूजी का हलवा बना रहे हैं, और कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा।” मालती तुरंत उनका मज़ाक उड़ाती हैं और हँसते हुए कहती हैं, “तो यह खराब हलवा बनेगा।” बस यही एक लाइन घर में एक बड़े युद्ध का रूप ले लेती है!

मालती के कमेंट से भड़की नाराज़गी

जैसे-जैसे बहस बढ़ती है, बसीर अली नेहल का बचाव करने के लिए बीच में आ जाते हैं, जिससे मालती और भड़क जाती हैं। एक चौंकाने वाले मोड़ में, मालती नेहल पर निजी कटाक्ष करते हुए कहती है, “अगली बार ढंग के कपड़े पहनकर बात करना।” उसकी यह बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। यहाँ तक कि अशनूर कौर भी अविश्वास में अपने कान ढक लेती हैं।

प्रोमो अब सोशल मीडिया पर वायरल

घर में गुस्सा फूट पड़ता है। कुणिका सदानंद भड़क उठती हैं और चिल्लाती हैं, “क्या बकवास कर रही हो?” जबकि बसीर चिल्लाता है, “तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो?” यह धमाकेदार प्रोमो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और प्रशंसक मालती पर शालीनता की सारी हदें पार करने का आरोप लगा रहे हैं। दर्शक इसे बिग बॉस 19 के अब तक के सबसे गरमागरम पलों में से एक बता रहे हैं।

