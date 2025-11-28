Bigg Boss 19 में हद पार! मालती ने फरहाना को मारी लात, गुस्से में पलटा टेबल

Bigg Boss 19 : बिग बॉस सीजन 19 के घर में एक बार फिर हंगामा मच गया है। पिछले एपिसोड में, टिकट टू फिनाले का इंटेंस टास्क हुआ, जिसमें गौरव खन्ना जीतकर सीजन के पहले फाइनलिस्ट बने।

टिकट टू फिनाले की रेस में फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और अशनूर कौर भी थीं। टास्क हारने के बाद, अशनूर ने कथित तौर पर कंट्रोल खो दिया और तान्या मित्तल को लकड़ी के तख्ते से मारा, जिससे घर में भारी हंगामा मच गया। इससे पहले कि धूल जम पाती, घर में मारपीट की एक और चौंकाने वाली घटना हुई।

टिशू पेपर पर बहस से नई लड़ाई

लेटेस्ट प्रोमो के मुताबिक, मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच एक छोटी सी बात पर तनाव बढ़ गया। फरहाना को शहबाज बदेशा से शिकायत करते देखा गया कि इस्तेमाल के बाद टेबल पर टिशू पेपर छोड़ दिए गए थे।

कुछ देर बाद, मालती सीन में आईं और फरहाना से अपना पैर हटाने को कहा ताकि वह सामान उठा सकें। फरहाना ने मना कर दिया—जिससे ज़ोरदार बहस हो गई।

मालती ने फरहाना को लात मारी, टेबल पलट गई

बहस के बीच, मालती ने फरहाना के पैर पर लात मारी, जिससे मामला तुरंत बिगड़ गया। जवाब में, फरहाना ने गुस्से में टेबल पलट दी और मालती को उसे दोबारा न छूने की चेतावनी दी। यह बहस जल्द ही बुरी हो गई, जिसमें दोनों कंटेस्टेंट एक-दूसरे को पर्सनल गालियां देने लगे। यह बहस जल्द ही एक बड़े झगड़े में बदल गई, जिससे घरवाले हैरान रह गए।

वीकेंड का वार तय करेगा सलमान का एक्शन

लगातार दो बार मारपीट की घटनाओं के साथ, अब सभी की निगाहें सलमान खान के वीकेंड का वार एपिसोड पर हैं। फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि होस्ट किसे सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा और क्या किसी कंटेस्टेंट को लाइन क्रॉस करने पर सज़ा मिलेगी या घर से निकाला जाएगा।

इस हफ़्ते सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए

इस हफ़्ते, सभी कंटेस्टेंट घर से निकलने के लिए नॉमिनेट हुए थे। हालाँकि, गौरव खन्ना ने पहले ही अपना टिकट टू फिनाले पक्का कर लिया है, इसलिए वह सुरक्षित हैं। अब, सात कंटेस्टेंट खतरे में हैं, और वीकेंड का वार में पता चलेगा कि अगला कौन बाहर जाएगा। साफ़ है, बिग बॉस के घर में ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है।