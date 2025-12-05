Bigg Boss 19: वीर पहाड़िया विवाद के बाद टूटे प्रणित मोरे, आंसुओं में डूबा कॉमेडियन

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 का लेटेस्ट एपिसोड कंटेस्टेंट और दर्शकों दोनों के लिए बहुत इमोशनल हो गया। मालती चाहर के मिड-वीक एविक्शन के बाद, शो ऑफिशियली अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट तक पहुँच गया, लेकिन घर के अंदर का माहौल इमोशंस से भरा हुआ था। मालती के बाहर जाने से लेकर कंटेस्टेंट्स के पर्सनल स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात करने तक, यह एपिसोड दिल को छू लेने वाले पलों से भरा था।

प्रणित मोरे ने अपना दर्द बयां किया

घर के अंदर एक इमोशनल सेशन के दौरान, फाइनलिस्ट प्रणित मोरे ने अपनी ज़िंदगी के गहरे पर्सनल स्ट्रगल शेयर किए। उन्होंने बताया कि बिग बॉस 19 में आने से कुछ समय पहले ही उनकी नौकरी चली गई थी, एक ऐसा दौर जिसने उन्हें मेंटली हिलाकर रख दिया था। हालाँकि, जिस बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाया, वह थी अपने बिज़ी शेड्यूल के कारण अपनी दादी के साथ अपने आखिरी पल न बिता पाने का अफ़सोस।

जब फाइनलिस्ट ने अपने सफ़र के बारे में बताया, तो प्रणित ने कांपते हुए इमोशंस के साथ अपनी कहानी सुनाई, और रो पड़े। उन्होंने माना कि अपनी दादी के आखिरी दिनों में उनकी कमी उनके दिल में आज भी है।

नौकरी जाने से लेकर अपने माता-पिता के सपने को पूरा करने तक

प्रणित ने आगे बताया कि बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने से उन्हें अपने माता-पिता के सपने को पूरा करने का मौका मिला, खासकर करियर में आई दिक्कतों से जूझने के बाद। उन्होंने वीर पहाड़िया विवाद पर भी बात की, जिसका उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बड़ा असर पड़ा।

इस घटना के बारे में बात करते हुए, प्रणित ने कहा कि वह इस बात से बहुत परेशान थे कि एक मज़ाक से हिंसा कैसे हो सकती है। मारपीट के मामले का ज़िक्र करते हुए, कॉमेडियन ने साफ़ किया कि वह भविष्य में ज़्यादा सावधान रहेंगे, लेकिन वह अपना कॉमेडी स्टाइल नहीं बदलेंगे।

वीर पहाड़िया विवाद क्या था?

एक्टर वीर पहाड़िया और कॉमेडियन प्रणित मोरे के बीच विवाद फरवरी 2025 का है, जो महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रणित के एक स्टैंड-अप शो के बाद हुआ था। परफॉर्मेंस के बाद, लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर प्रणित पर हमला किया, यह दावा करते हुए कि वे वीर पहाड़िया के फ़ैन हैं, जो शो के दौरान एक्टर के बारे में किए गए मज़ाक से नाराज़ थे।

प्रणित की टीम के एक बयान के मुताबिक, 10 से 12 लोग शुरू में सेल्फी लेने के बहाने उसके पास आए। जब ​​भीड़ हटी, तो उन्होंने कथित तौर पर उसे घूंसे और लात मारे, जिससे वह घायल हो गया।

हमलावरों ने कथित तौर पर उसे चेतावनी देते हुए कहा, “अगली बार, वीर पहाड़िया के बारे में मज़ाक करने की कोशिश मत करना।” जिस रेस्टोरेंट में यह घटना हुई थी, उसके मालिक की शिकायत के आधार पर, सोलापुर में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।