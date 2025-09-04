Bigg Boss 19 CaptaincyTask: कैप्टेंसी टास्क में मचा हंगामा, बसीर अली बने घर के नए कप्तान

Bigg Boss 19 CaptaincyTask, (आज समाज), नई दिल्ली: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 शुरू से ही ड्रामा, दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता का तड़का लगा रहा है। सीज़न के शुरू होने के दो हफ़्ते बाद ही दर्शकों को तीखी बहस, बदलती वफ़ादारी और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है।

आने वाले एपिसोड में, कप्तानी टास्क पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसने पहले ही घर के अंदर तूफान मचा दिया है। निर्माताओं द्वारा जारी किया गया नवीनतम प्रोमो इस सारी अफरा-तफरी को दर्शाता है और आखिरकार बिग बॉस के घर का नया कप्तान कौन है, इसका खुलासा करता है।

कप्तानी टास्क से मची अफरा-तफरी

#BiggBoss19 Promo: Captaincy Task – Baseer Ali vs Abhishek Bajaj | Mridul Tiwari got injured.pic.twitter.com/mkWkSsLqhn — BBTak (@BiggBoss_Tak) September 3, 2025



प्रोमो में, घर के सदस्य एक अनोखे “ड्रीम मशीन” टास्क में प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगियों को एक साथ मशीन की ओर दौड़ना था और अंत तक अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करना था।

जो भी अंत तक टिकेगा, उसे प्रतिष्ठित कप्तानी मिलेगी। हालाँकि, यह टास्क एक युद्धक्षेत्र में बदल गया क्योंकि अभिषेक बजाज और बसीर अली के बीच तीखी झड़प हुई, जिससे दर्शक इस ड्रामे से बंधे रहे।

टास्क किसने जीता?

बिग बॉस के लोकप्रिय फैन पेज बीबी तक के अनुसार, बसीर अली ने टास्क जीतकर घर के नए कैप्टन बन गए हैं। यह आधिकारिक तौर पर आने वाले एपिसोड में सामने आएगा। इससे पहले, अभिनेत्री कुणिका सदानंद को सीज़न की पहली कैप्टन चुना गया था,

लेकिन वह अपनी कप्तानी बरकरार नहीं रख पाईं। दरअसल, घरवालों ने उनकी इम्युनिटी पावर भी छीन ली थी, जो बाद में अशनूर कौर को दे दी गई। अब सबकी निगाहें बसीर पर हैं कि वह कैप्टन होने की ज़िम्मेदारी कैसे निभाते हैं।

इस हफ़्ते कौन नॉमिनेट हुआ है?

इस हफ़्ते, पाँच कंटेस्टेंट डेंजर ज़ोन में हैं। अवेज दरबार, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, कुणिका सदानंद और मृदुल तिवारी सभी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। पिछले हफ़्ते कोई एलिमिनेशन न होने के कारण, सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में इन पाँचों में से किसी एक को ज़रूर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

