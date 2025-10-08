Bigg Boss 19 Captaincy: कप्तानी की जंग शुरू! ये 3 कंटेस्टेंट हैं सबसे बड़े दावेदार, घर पर आगे कौन राज करेगा?

Bigg Boss 19 Captaincy: बिग बॉस 19 एक बार फिर सुर्खियाँ बटोर रहा है, और इस बार मामला घर के अंदर हुए ज़बरदस्त कप्तानी टास्क का है। नए वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट्स के आने के बाद से, शो लगातार ड्रामा, गठबंधन और अप्रत्याशित ट्विस्ट से भरा हुआ है। अब, कई राउंड के बाद, कप्तानी के लिए तीन प्रबल दावेदार सामने आए हैं – लेकिन ताज सिर्फ़ एक ही पहनेगा!

कप्तानी के नए दावेदार कौन हैं?

बिग बॉस के घर की अंदरूनी खबरें शेयर करने के लिए मशहूर सोशल मीडिया पेज लाइवफीड अपडेट्स ने हाल ही में नए कप्तानी टास्क के बारे में जानकारी दी। उनके पोस्ट के अनुसार, टास्क के पहले राउंड में नेहल को कप्तानी की शुरुआती दावेदार घोषित किया गया।

राउंड 1: नेहल बनाम नीलम – पहेली चुनौती

पहले राउंड में नेहल और नीलम ने फरहाना पर आधारित एक पहेली-थीम वाले टास्क में भाग लिया। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व कप्तान फरहाना ने टास्क मॉडरेटर की भूमिका भी निभाई। नेहल और नीलम दोनों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में, नेहल के तीखे फोकस और तेज़ चालों ने उन्हें राउंड 1 में जीत दिलाने में मदद की।

राउंड 2: गौरव खन्ना बनाम अशनूर कौर – एक कड़ा मुकाबला

दूसरे राउंड में, गौरव खन्ना का मुकाबला अशनूर कौर से हुआ, जिसमें अभिषेक बजाज टास्क मॉडरेटर थे। यह एक कड़ा मुकाबला था, लेकिन अंततः अशनूर कौर विजयी रहीं और कप्तानी की दूसरी दावेदार बनीं।

राउंड 3: मृदुल बनाम शहबाज़ – दृढ़ संकल्प का संघर्ष

तीसरा और अंतिम राउंड मृदुल तिवारी और शहबाज़ के बीच मुकाबला था, जिसका संचालन बसीर अली ने किया। एक कड़े मुकाबले के बाद, शहबाज़ जीत हासिल करने में सफल रहे और कप्तानी के तीसरे और अंतिम दावेदार के रूप में अपनी जगह बनाई।

अंतिम तीन – कौन बनेगा नया कप्तान?

अब, बिग बॉस 19 के अगले कप्तान के तीन मुख्य दावेदार हैं:

नेहल

अशनूर कौर

शहबाज़

इस बीच, प्रतियोगी मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और नीलम खिताब के लिए आगे प्रतिस्पर्धा करने का मौका चूक गए। जैसे-जैसे सत्ता की लड़ाई तेज़ होती जा रही है, प्रशंसक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि नेहल, अशनूर और शहबाज़ में से कौन घर की कमान संभालेगा। एक बात तो तय है – अगले कुछ एपिसोड ट्विस्ट, तनाव और ज़बरदस्त ड्रामा से भरपूर होने वाले हैं!