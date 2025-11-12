Bigg Boss 19 Captaincy Task: इतिहास में पहली बार! बिग बॉस ने गौरव से छीनी कैप्टेंसी की कुर्सी

Bigg Boss 19 Captaincy Task: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के अंदर का ड्रामा और भी ज़्यादा रोमांचक हो गया! ताज़ा एपिसोड में कई चौंकाने वाले मोड़ आए क्योंकि एक बिल्कुल नया कप्तानी टास्क हुआ – और उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया।

अभिनेता गौरव खन्ना ने कप्तानी की चुनौती जीतकर गर्व से नेता की कुर्सी संभाली। लेकिन कुछ ही मिनटों में, बिग बॉस ने बाजी पलट दी, गौरव की ताकत छीन ली और एक अन्य प्रतियोगी को नया कप्तान बना दिया। इस सीज़न में पहली बार, किसी प्रतियोगी की कप्तानी जीतने के तुरंत बाद ही वापस ले ली गई!

Housemates alleged that Bigg Boss was biased in the captaincy task and intentionally wanted Gaurav Khanna as captain by giving him better options. Amaal, Farrhana & Kunickaa said “Bigg Boss khel gaye” and unhone Gaurav ko smartly captain banaya. Bigg Boss got upset after… — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 11, 2025

गौरव की कप्तानी क्यों छीनी गई?

इस एपिसोड में, कप्तानी टास्क के लिए घरवालों को दो टीमों में बाँटा गया, जो घर के अंदर की रणनीति और राजनीति पर आधारित था। गौरव खन्ना विजयी हुए और अमाल मलिक के बाद नए कप्तान बने।

हालांकि, उनकी जीत के तुरंत बाद, अमाल, फरहाना और कुनिका समेत कई प्रतियोगियों ने बिग बॉस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और दावा किया कि निर्माताओं ने गौरव के पक्ष में टास्क में हेराफेरी की है। उनकी खुली बगावत बिग बॉस को रास नहीं आई और उन्होंने घरवालों को उनके ही खेल का स्वाद चखाने का फैसला किया।

अब नया कप्तान कौन है?

बिग बॉस ने सभी प्रतियोगियों को असेंबली रूम में बुलाया और उन्हें पेन और पेपर दिए, और सभी से उस व्यक्ति का नाम लिखने को कहा जिसे वे अगला कप्तान बनाना चाहते हैं।

वोटों की गिनती के बाद, शहबाज़ बदेशा बिग बॉस के घर के नए कप्तान बनकर उभरे – उन्होंने गौरव खन्ना की जीत के कुछ ही मिनटों बाद उनकी जगह ले ली!

इस हफ़्ते कौन नामांकित हुआ?

शहबाज़ की जीत के बावजूद, बिग बॉस ने घोषणा की कि घर को अभी भी साप्ताहिक राशन का केवल 30% ही मिलेगा। इसके अलावा, कप्तानी के इस मोड़ के साथ, गौरव खन्ना सहित सभी घरवाले अब शहबाज़ को छोड़कर घर से बाहर होने के लिए नामांकित हैं।

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मृदुल तिवारी को सप्ताह के मध्य में ही घर से बाहर कर दिया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय बिग बॉस के घर के अंदर लाइव दर्शकों द्वारा लिया जाएगा।