Bigg Boss 19 Captain: कप्तानी की जंग में जीशान-गौरव रह गए पीछे, इस कंटेस्टेंट ने मार ली बाजी

Bigg Boss 19 Captain, (आज समाज), नई दिल्ली: बिग बॉस 19 का पहला कप्तान आखिरकार चुन लिया गया। शो शुरू होने के बाद से ही, कंटेस्टेंट काम और ज़िम्मेदारियों को लेकर लगातार झगड़ रहे थे, जिससे यह साफ़ हो गया कि घर को नियमों को दुरुस्त करने के लिए एक नेता की ज़रूरत है।
काफ़ी ड्रामे के बाद, घरवालों को अब अपना पहला कप्तान मिल गया है, लेकिन यह फ़ैसला बिना किसी हंगामे के नहीं हुआ। गौरव और जीशान के बीच बहस हुई, लेकिन कप्तानी टास्क की विजेता कुनिका सदानंद रहीं।

कप्तान का चुनाव कैसे हुआ

इस सीज़न में, शो का विषय “लोकतंत्र” पर केंद्रित है, यानी प्रतियोगी आपसी सहमति से अपने नेताओं को नामांकित और चुनेंगे। सीज़न के तीन दिन बीत जाने के बाद भी, अब तक किसी कप्तान की नियुक्ति नहीं हुई थी। लाइव फ़ीड अपडेट के अनुसार, कप्तानी की लड़ाई अशनूर, कुनिका और अभिषेक के बीच हुई।
प्रत्येक दावेदार को टास्क के लिए एक विकल्प चुनने की अनुमति दी गई: अशनूर ने जीशान को चुना, जबकि कुनिका ने बसीर को। इस टास्क में प्रतियोगियों को घर की टाइलें रंगनी थीं—यह टीम वर्क, रचनात्मकता और रणनीति की परीक्षा थी। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद, कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 के घर की पहली कप्तान के रूप में अपनी जगह पक्की की।

गौरव और जीशान क्यों लड़ रहे थे?

बिग बॉस के घर में खाना हमेशा से एक गर्म विषय रहा है, और यह सीज़न भी कोई अपवाद नहीं है। हाल ही में, जीशान ने मूंगफली खा ली, जिससे गौरव के साथ बहस छिड़ गई। अमन ने जीशान का पक्ष लेते हुए ज़ोर देकर कहा कि वह गलत नहीं था क्योंकि सभी ने खा लिया था।
झगड़ा तब और बढ़ गया जब जीशान ने गौरव पर घर में अपने “अनुयायियों” पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने का आरोप लगाया, जिससे एक और गरमागरम बहस शुरू हो गई।इतने सारे ड्रामे के बावजूद, घर को आखिरकार अपना नेता मिल गया और कुनिका के नेतृत्व में, प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वह आगे की अराजकता को कैसे संभालती हैं।