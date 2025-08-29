Bigg Boss 19 : बोल्ड ब्यूटी की वाइल्ड कार्ड एंट्री से तान्या मित्तल निशाने पर 

आज समाज, नई दिल्ली: Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 में एक नया और बोल्ड वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट सलमान खान के इस विवादित रियलिटी शो में एंट्री लेने वाला है। घर में कदम रखने से पहले ही, उसने साफ कर दिया है कि उसका असली निशाना कौन होगा – कोई और नहीं बल्कि तान्या मित्तल।

वाइल्ड कार्ड एंट्री ने मचाई हलचल

बिग बॉस हमेशा से ही बीच सीज़न में सरप्राइज़ एंट्रीज़ के साथ माहौल को और भी रोमांचक बनाता रहा है, और सीज़न 19 भी इसका अपवाद नहीं है। इस बार, एक हॉट एक्ट्रेस घर के अंदर माहौल को और भी गर्म करने के लिए तैयार है।

मिलिए बिग बॉस 19 की पहली वाइल्ड कार्ड से

यह मिस्ट्री वुमन कोई और नहीं बल्कि अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा ​​हैं, जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म फैन में एक रिपोर्टर का किरदार निभाया था। शिखा ने खुद एक वायरल वीडियो के ज़रिए इस खबर की पुष्टि की, जिसमें वह नर्स की वर्दी में पैपराज़ी को खुशी-खुशी मिठाइयाँ बाँटती नज़र आ रही हैं।

“मैं तान्या मित्तल का इलाज करने आई हूँ”

कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन नर्स के रूप में काम करने वाली शिखा ने बिग बॉस के अंदर घोषणा की कि वह तान्या मित्तल का “इलाज” करेंगी। उन्होंने तान्या की इस विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की कि “लड़कियाँ इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करती हैं, और कोई भी ऐसी महिला को काम पर नहीं रखना चाहता जो भजन गाती हो या साड़ी पहनती हो।”

जवाब में, शिखा ने कहा: “उन्होंने इंडस्ट्री की हर महिला का अपमान किया है। अध्यात्म? सच में? मैं इंस्टाग्राम पर कभी भी उनके जैसे ब्लाउज और पेटीकोट के बिना नहीं गई। यह कैसी अध्यात्म है?”

शिखा ने आगे मज़ाक करते हुए कहा कि सह-प्रतियोगी मृदुल तिवारी ने उन्हें प्यार से “बाबू” कहा था, और अब जब वह घर में प्रवेश कर रही हैं, तो वह चाहती हैं कि वह उन्हें अंदर भी यही कहें।

अपने बेबाक बयानों और निडर रवैये के साथ, शिखा मल्होत्रा ​​की वाइल्ड कार्ड एंट्री से बड़ा ड्रामा होने वाला है, खासकर जब तान्या मित्तल उनके सीधे निशाने पर हों।