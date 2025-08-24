Bigg Boss 19: आज से शुरू होगा बिग बॉस 19 का धमाका, देखें कहां और कितने बजे लाइव

Bigg Boss 19, (आज समाज), नई दिल्ली: आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ! दर्शकों का पसंदीदा रियलिटी शो, बिग बॉस 19, जिसे कोई और नहीं बल्कि सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, धमाकेदार शुरुआत के लिए तैयार है। प्रीमियर से पहले, यहाँ आपको टीवी और ओटीटी दोनों पर इस ग्रैंड लॉन्च को कब और कहाँ देखना है, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है।

ग्रैंड प्रीमियर कब और कहाँ है?

बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त यानि आज होगा। दर्शक इसे पहले जियो हॉटस्टार के ज़रिए ओटीटी पर देख सकते हैं और बाद में कलर्स टीवी पर इसका प्रसारण होगा। इस सीज़न को लेकर उत्साह चरम पर है, और प्रशंसक शो के शुरू होने से पहले बस कुछ घंटे और इंतज़ार कर सकते हैं!

ओटीटी और टीवी पर समय

ओटीटी प्रीमियर (जियो हॉटस्टार): रात 9:00 बजे

टेलीविजन प्रसारण (कलर्स टीवी): रात 10:30 बजे

पिछले सीज़न में, शो पहले टीवी पर प्रीमियर होता था और फिर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता था, लेकिन इस साल, ओटीटी उपयोगकर्ताओं को जल्दी शुरुआत मिलेगी!

बिग बॉस 19 का प्रचार

प्रतियोगियों का परिचय देने वाले प्रोमो पहले ही जारी हो चुके हैं, और भव्य नए घर की झलकियों ने प्रशंसकों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। चर्चा है कि यह सीज़न पहले वाले सीज़न से बड़ा, बोल्ड और बिल्कुल अलग होगा।

उत्साह को और बढ़ाते हुए, रिपोर्ट्स का दावा है कि यह सीज़न लगातार पाँच महीने तक चल सकता है, जिसमें पहले तीन महीने सलमान खान होस्ट करेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं कि उम्मीदें आसमान छू रही हैं, और दर्शक बिग बॉस 19 के ड्रामे, मनोरंजन और सरप्राइज़ के लिए तैयार हैं।