Bigg Boss 19: फिनाले से पहले इस कंटेस्टेंट को मिला किन्नर समाज का आशीर्वाद, मंदिर में हुई पूजा-अर्चना

Bigg Boss 19: जैसे-जैसे ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले पास आ रहा है, घर के अंदर और बाहर कंटेस्टेंट्स के लिए सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली एकजुटता दिखाते हुए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कंटेस्टेंट तान्या मित्तल का साथ देने के लिए आगे आई है,
और उनकी जीत की कामना करते हुए एक मंदिर में खास प्रार्थना और रस्में की हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने खुले तौर पर तान्या मित्तल के लिए अपना पूरा सपोर्ट अनाउंस किया है और उन्हें बिग बॉस 19 की ट्रॉफी उठाते हुए देखने की इच्छा जताई है।
तान्या की जीत के लिए मंदिर में खास प्रार्थना की गई
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्यों ने एक मंदिर में एक खास प्रार्थना सेरेमनी ऑर्गनाइज़ की, जिसमें शो में तान्या मित्तल की सफलता और जीत के लिए देवताओं से प्रार्थना की गई। उनके मुताबिक, तान्या ने बिग बॉस के घर के अंदर अपने निडर रवैये, मज़बूत कॉन्फिडेंस और ईमानदार पर्सनैलिटी से दिल जीत लिया है। उनका मानना है कि तान्या समाज के एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करती हैं और उन्होंने हमेशा बिना डरे अपनी बात कही है, इसीलिए वह जीत की हकदार हैं।
सपोर्ट के पीछे का कारण, तान्या का सफर और फैंस का प्यार
तान्या मित्तल पहले दिन से ही बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक रही हैं। अपनी मजबूत पर्सनैलिटी और सीधे-सादे स्वभाव के लिए जानी जाने वाली, वह पूरे सीजन में लाइमलाइट में बनी रहीं। हालांकि वह कई विवादों में शामिल रहीं, लेकिन उनकी बोल्डनेस और असलियत ने उन्हें फिनाले तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से इस सपोर्ट से तान्या का फैन बेस और भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि उनके सपोर्ट का गहरा इमोशनल और स्पिरिचुअल महत्व है। इस तरह के इशारे अक्सर शो के आखिरी फेज में दर्शकों की भावना और वोटिंग पैटर्न पर असर डालते हैं।
अब, फिनाले में कड़े मुकाबले के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दुआएं और प्रार्थनाएं तान्या मित्तल को बिग बॉस 19 का टाइटल जीतने में मदद करती हैं। बिना किसी शक के, यह सपोर्ट उनके सफर में एक गेम-चेंजिंग पल साबित हो सकता है।
