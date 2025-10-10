Bigg Boss 19: बसीर ने फरहाना को बनाया ‘बेगम-ए-खास’, शो खत्म होते ही करेंगे निकाह, घरवालों को दिया वलीमे का न्योता

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के घर में एक दिल छू लेने वाला मोड़ आ गया है! घर के अंदर एक-दूसरे के करीब आए प्रतियोगी बसीर और फरहाना अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले गए हैं – दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। एक नए प्रोमो में, दोनों को सबके सामने अपने निकाह का ऐलान करते हुए देखा जा सकता है, जिससे प्रशंसक और घरवाले हैरान रह जाते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और प्रशंसक इस जोड़ी पर प्यार बरसा रहे हैं और उन्हें इस सीज़न की सबसे प्यारी जोड़ी बता रहे हैं।

बसीर ने फरहाना को अपनी ‘बेगम-ए-ख़ास’ घोषित किया

बसीर और फरहाना की केमिस्ट्री बिग बॉस 19 के मुख्य आकर्षणों में से एक रही है। मस्ती भरे पलों से लेकर भावनात्मक समर्थन तक, उनका रिश्ता और भी मज़बूत होता गया है। हाल ही के एक एपिसोड में, बसीर ने खाने की मेज पर आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि फरहाना उनकी “बेगम-ए-ख़ास” होंगी – उनकी ख़ास रानी! इस रोमांटिक पल ने पूरे घर में सभी के दिलों को पिघला दिया। नेहल ने तो बसीर को चिढ़ाते हुए कहा कि वह फरहाना को वहीं प्रपोज़ कर दें!

घरवालों को उनके ‘वलीमा’ में आमंत्रित करें

नए प्रोमो में, फरहाना घरवाले प्रणीत को अपने वलीमा (शादी के रिसेप्शन) में आमंत्रित करती नज़र आ रही हैं। जब प्रणीत ने इसका मतलब पूछा, तो बसीर ने बताया कि यह शादी के बाद का जश्न है। बसीर ने यह भी बताया कि निकाह बिग बॉस के फिनाले के तुरंत बाद होगा। जब बसीर ने कैमरे पर प्यार से फरहाना को “बेबी” कहा, तो घर में खुशी और आश्चर्य की लहर दौड़ गई।

इस जोड़े ने शो खत्म होने के बाद सभी घरवालों को अपने वलीमा में आने का न्योता भी दिया है – जिससे यह सीज़न के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया है। प्रशंसक यह देखने के लिए बेताब हैं कि क्या यह ऑन-स्क्रीन रोमांस ज़िंदगी भर की प्रेम कहानी में बदल जाता है।