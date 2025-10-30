Bigg Boss 19: बाहर आते ही Baseer Ali और Nehal Chudasama की फेक लव स्टोरी का हुआ पर्दाफाश, दोनों ने उठाया चौंकाने वाला कदम

Bigg Boss 19: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 उतार-चढ़ाव से भरा है, और हालिया निष्कासन ने फैन्स को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। हाल ही में हुए वीकेंड का वार में एक आश्चर्यजनक डबल एलिमिनेशन में, बसीर अली और नेहल चुडासमा दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनका निष्कासन न केवल दर्शकों के लिए, बल्कि बसीर का समर्थन करने वाले कई सेलेब्रिटीज़ के लिए भी एक झटका था।

घर के अंदर, बसीर और नेहल की बढ़ती नज़दीकियाँ सबसे चर्चित विषयों में से एक बन गई थीं। उनकी केमिस्ट्री और “प्रेम संबंध” पर खूब चर्चा हो रही थी, और कई लोगों का मानना ​​था कि दोनों सचमुच एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। लेकिन उनके बाहर निकलने के बाद जो हुआ वह एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है।

बसीर अली और नेहल चुडासमा का बड़ा कदम

घर में रहने के दौरान, बसीर और नेहल का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी मज़बूत होता गया। उन्होंने साथ में काफ़ी समय बिताया, एक-दूसरे का साथ दिया और अपने रिश्ते की वजह से दूसरे कंटेस्टेंट्स—जिनमें मालती चाहर भी शामिल थीं—से भी भिड़ गए। फैन्स को यकीन था कि बिग बॉस के घर के बाहर भी उनका रिश्ता कायम रहेगा।

हालांकि, शो से बाहर निकलते ही दोनों ने कुछ ऐसा किया जिससे सभी हैरान रह गए—बसीर और नेहल ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया!

जी हाँ, जो जोड़ा घर में अलग नहीं रह पाया, अब ऑनलाइन भी एक-दूसरे को फॉलो नहीं करता। इस कदम से फैन्स का दिल टूट गया है और उन्हें यकीन हो गया है कि उनका रोमांस ध्यान और वोट बटोरने की एक रणनीतिक योजना से ज़्यादा कुछ नहीं था।

नेहल चुडासमा ने बशीर पर तोड़ी चुप्पी

हाल ही में एक इंटरव्यू में, नेहल ने आखिरकार बशीर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने उसे एक “अच्छा दोस्त” बताया और कहा कि वह उनके बीच के रिश्ते को महत्व देती हैं। उनके अनुसार, बशीर एक दृढ़निश्चयी और केंद्रित व्यक्ति हैं, और वह घर के अंदर उनकी आपसी समझ की सराहना करती हैं।

नेहल ने यह भी स्वीकार किया कि वह यह देखकर हैरान थीं कि शो के दौरान उनके विचार और व्यक्तित्व कितने मिलते-जुलते थे। इतनी तारीफ़ के बावजूद, फैन्स को उनकी बातें थोड़ी उलझन भरी लगीं—क्योंकि उसी समय उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें अनफॉलो भी कर दिया।

फैन्स की प्रतिक्रियाएँ

फैंस अब कयास लगा रहे हैं कि क्या उनकी पूरी प्रेम कहानी उनकी बिग बॉस की रणनीति का हिस्सा थी। कई लोगों ने निराशा जताते हुए कहा कि उन्हें सचमुच लगता था कि उनकी केमिस्ट्री असली है।