Bigg Boss 19: अवेज दरबार को मिला इमोशनल सरप्राइज, पापा इस्माइल दरबार ने सुनाई खुशखबरी

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने ड्रामे और हैरान कर देने वाले पलों के साथ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आगामी वीकेंड का वार एपिसोड में, प्रतियोगी आवेज़ दरबार को उनके पिता, प्रसिद्ध संगीतकार इस्माइल दरबार से एक दिल छू लेने वाला सरप्राइज मिलेगा।

इस्माइल दरबार की विशेष एंट्री

फैन पेज बिग बॉस तक के अनुसार, इस्माइल दरबार शो में एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सलमान खान के साथ मंच साझा करते हुए, वह आवेज़ से जुड़ेंगे और एक भावुक पल बिताएंगे। इस्माइल दरबार अपने बेटे से कहते हुए नज़र आएंगे: “तुम चाचा बन गए हो।

एक बेटा पैदा हुआ है – गौहर ने एक बेटे को जन्म दिया है।” यह खुशखबरी सुनाने के साथ-साथ, वह आवेज़ को खेल में उसकी गलतियों के बारे में भी बताएँगे और उसे और अधिक ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

इस हफ़्ते कोई एलिमिनेशन नहीं

इस हफ़्ते तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी और अमाल मलिक के साथ अवेज दरबार को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालाँकि, रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले हफ़्ते की तरह, आने वाले एपिसोड में भी कोई एलिमिनेशन नहीं होगा।

हालाँकि अवेज का खेल कुछ घरवालों की तुलना में कमज़ोर माना जा रहा है, लेकिन नॉमिनेशन के बाद प्रशंसकों ने उनकी भागीदारी में सुधार देखा है। घर के बाहर मज़बूत प्रशंसक होने के बावजूद, अवेज इस सीज़न के उल्लेखनीय प्रतियोगियों में से एक बने हुए हैं।

सलमान खान की डाँट

वीकेंड का वार एपिसोड में, सलमान खान घर के अंदर अमाल मलिक की लगातार सोने की आदतों को लेकर उन्हें फटकार लगाते हुए भी नज़र आएंगे। होस्ट ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी और खेल के प्रति ज़्यादा गंभीरता दिखाने की सलाह दी।