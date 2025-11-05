Bigg Boss 19: जिसकी मेजबानी सुपरस्टार सलमान खान कर रहे हैं – अपने हाई-वोल्टेज ड्रामा, अप्रत्याशित ट्विस्ट और बदलते गठबंधनों से सुर्खियाँ बटोर रहा है। हर हफ़्ते नए विवाद और भावुक पल दर्शकों को बांधे रखते हैं। कैप्टन प्रणित मोरे के मेडिकल कारणों से घर से बाहर निकलने के बाद, बिग बॉस ने एक नया कैप्टेंसी टास्क शुरू किया, और अब घर को आखिरकार एक नया कैप्टन मिल गया है। सोच रहे हैं कि प्रणित के बाद बागडोर किसने संभाली? आइए जानते हैं!

बिग बॉस 19 का नया कैप्टन कौन है?

फैन पेज “बीबी तक” के अनुसार, अमाल मलिक इस हफ़्ते बिग बॉस के घर के नए कैप्टन बनकर उभरे हैं! दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब उनके हाथ में पावर आई है – अमाल इससे पहले भी एक बार कैप्टन के तौर पर घर पर राज कर चुके हैं। अब, जब कैप्टन का ताज उनके सिर पर फिर से आ गया है, तो यह देखना रोमांचक होगा कि आने वाले एपिसोड में उनकी रणनीति और गेमप्ले कैसे विकसित होते हैं।

म्यूजिकल चेयर स्टाइल कैप्टेंसी टास्क

इस हफ़्ते की कैप्टेंसी चुनौती म्यूजिकल चेयर गेम से प्रेरित थी। संगीत बंद होने पर प्रतियोगियों को चौकोर डिब्बों के अंदर खड़ा होना था – लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था! अगर दो प्रतियोगी एक ही डिब्बे में जाते, तो दोनों दौड़ से बाहर हो जाते।

राउंड इस प्रकार हुए:

राउंड 1: तान्या मित्तल और शहबाज़ बदेशा बाहर

राउंड 2: फरहाना भट्ट और मृदुल तिवारी बाहर

राउंड 3: नीलम गिरी और अभिषेक बजाज बाहर

राउंड 4: गौरव खन्ना और मालती चाहर बाहर

राउंड 5: अशनूर कौर और कुनिका भी मौका गँवा बैठीं

अंत में, अमाल मलिक ने सबको मात देकर कप्तान की कुर्सी हासिल की।

पूर्व कप्तान प्रणित मोरे का क्या हुआ?

पिछले हफ़्ते, प्रणित मोरे ने कैप्टेंसी टास्क जीता था और अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहे थे। हालाँकि, एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण, उन्हें इलाज के लिए अस्थायी रूप से घर से बाहर जाने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी सेहत में सुधार होने पर, प्रणित जल्द ही बिग बॉस के घर में वापसी करेंगे।

अमाल अब फिर से घर का नेतृत्व कर रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका नेतृत्व बिग बॉस 19 के अंदर की गतिशीलता, गठबंधनों और ड्रामा को कैसे बदलता है।

