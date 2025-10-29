Bigg Boss 19: वजन पर कमेंट के बाद अशनूर कौर के अंडरआर्म्स हेयर बने चर्चा का विषय, गुपचुप शेव कर लोगों को किया हैरान

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के अंदर का ड्रामा दिन-ब-दिन बिगड़ता जा रहा है। इस सीज़न की सबसे पसंदीदा प्रतियोगियों में से एक, युवा अभिनेत्री अशनूर कौर एक बार फिर निशाने पर हैं – अपने खेल के लिए नहीं, बल्कि अपने रूप-रंग के लिए।

हाल ही में, सह-प्रतियोगी कुणिका सदानंद, नीलम गिरी और तान्या मित्तल ने अशनूर के वज़न को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की, जिसकी ऑनलाइन कड़ी आलोचना हुई। और अब, घर में उनके करीबी दोस्त अभिषेक बजाज ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके अंडरआर्म हेयर का मज़ाक उड़ाकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है।

अशनूर पर अभिषेक बजाज की टिप्पणी वायरल

https://t.co/pAqGYtSpsH Oh gowd kia kia bolta hai ye banda wakai me bailbudhi hai, Etna bada hai age me manners nam ka ek chiz nahi hai ashnoor bachi hai aise national television pe kehna ye kai masoom bachio ko hurt kar sakta hai jo show dekhti hai,

Ash 21 ki hai usko Etna… — SatyavadiLadki (@SatyavadiLadki) October 28, 2025

बिग बॉस 19 की एक वायरल क्लिप में अशनूर और अभिषेक किचन एरिया में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान, अभिषेक मज़ाक में पूछते हैं, “क्या छुपा रही हो? थोड़ी नुकीली लग रही हो…” अशनूर, असहज होकर जवाब देती हैं कि उन्हें बस ठंड लग रही है। मज़ाक उड़ाने की कोशिश में, वह उन्हें हल्के से थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, “तुम ही नुकीली हो!”

लेकिन अभिषेक उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं, “मुझे तो नुकीली लग रही हो। तुमने मुझे नुकीली कहा था, है ना? तुम्हें अपनी मूंछें भी मुंडवा लेनी चाहिए।” इस पर अशनूर जवाब देती हैं, “मेरी तो नहीं हैं।” अभिषेक फिर हँसते हुए कहते हैं, “अगर होतीं, तो अशनूर जैसी होतीं।”

इस मज़ाक ने अशनूर को शर्मिंदा कर दिया, जिन्हें बाद में एपिसोड में कैमरों से दूर चुपके से अपने अंडरआर्म्स साफ़ करने के लिए रेज़र का इस्तेमाल करते हुए देखा गया।

प्रशंसकों ने अभिषेक बजाज की आलोचना की

यह घटना दर्शकों को पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर गुस्से से भरी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, जिसमें प्रशंसक अभिषेक पर राष्ट्रीय टीवी पर एक 21 वर्षीय लड़की की बॉडी शेमिंग और अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं।

“हे भगवान… कितना बेशर्म आदमी

एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “हे भगवान… कितना बेशर्म आदमी है। उम्र से बड़ा है, लेकिन शिष्टाचार से नहीं। वह टीवी पर एक छोटी लड़की से ऐसी बातें कैसे कह सकता है?” एक अन्य ने टिप्पणी की, “अशनूर दिल से बच्ची है। इस तरह का व्यवहार किसी को भी मानसिक रूप से आहत कर सकता है।”

यह प्रतिक्रिया बढ़ती ही जा रही है क्योंकि प्रशंसक मांग कर रहे हैं कि बिग बॉस अभिषेक बजाज के खिलाफ उनकी असंवेदनशील और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कार्रवाई करें।

Also Read: Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: एक दीवाने की दीवानियत’ का रोमांस नहीं थमा, मंडे पर भी कलेक्शन में जबरदस्त कमाल