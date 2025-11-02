Bigg Boss 19: चौंकाने वाले एलिमिनेशन के बाद बेदखल हुए कंटेस्टेंट की दोबारा एंट्री! जानिए असल में क्या हुआ

Mohit Saini
Bigg Boss 19: विवादास्पद रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 19 ड्रामा, सरप्राइज़ और अप्रत्याशित ट्विस्ट से भरपूर रहा है। कई कंटेस्टेंट पहले ही घर से बाहर हो चुके हैं, और कई एलिमिनेशन ने प्रशंसकों को निराश किया है, और उन्हें अनुचित बताया है। अब, चर्चा है कि बेदखल हुए कंटेस्टेंट्स में से एक जल्द ही घर में वापसी कर सकता है!
इस सीज़न की शुरुआत 16 कंटेस्टेंट्स के साथ हुई थी, जिनमें दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ – शहबाज़ बदेशा और मालती चाहर – भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले ही अपनी छाप छोड़ दी है। दमदार प्रदर्शन के बावजूद, कुछ लोकप्रिय कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

अब तक कौन-कौन हुए बेदखल?

बिग बॉस 19 के बेदखल हुए कंटेस्टेंट्स में नतालिया, नगमा मिराजकर, आवेज़ दरबार, ज़ीशान कादरी, बसीर अली और नेहल चुडासमा शामिल हैं। इस लिस्ट में नया नाम प्रणित मोरे का है, जिन्हें हाल ही में शो से बाहर कर दिया गया।

प्रणित को ज़्यादा वोट क्यों मिले?

दिलचस्प बात यह है कि प्रणित का निष्कासन कम वोटों की वजह से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रणित को डेंगू हो गया है और उन्हें इलाज के लिए शो छोड़ना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हालांकि, इसमें एक ट्विस्ट है! कई सूत्रों का कहना है कि प्रणित को हमेशा के लिए शो से बाहर नहीं किया गया है। उन्हें एक सीक्रेट रूम में रखा जा सकता है और ठीक होने के बाद वह शो में दोबारा एंट्री कर सकते हैं। प्रशंसक अब आधिकारिक पुष्टि का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

खेल में आगे क्या?

इस हफ़्ते नौ प्रतियोगी नामांकित हैं – मालती, तान्या, नीलम, कुनिका, फरहाना, गौरव, अमल, शहबाज़ और कैप्टन प्रणित। वीकेंड का वार में, होस्ट सलमान खान प्रणित के निष्कासन की स्थिति का खुलासा करेंगे – और यह भी कि वह हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं या बिग बॉस के घर में नाटकीय वापसी कर रहे हैं।

