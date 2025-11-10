Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj dated This Actress शादीशुदा होकर भी इस हसीना के इश्क में डूबे थे अभिषेक बजाज

Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj dated This Actress: बिग बॉस 19 का ड्रामा घर के बाहर भी जारी है। हाल ही में घर से बाहर हुए कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज एक बार फिर सुर्खियों में हैं – अपने खेल के लिए नहीं, बल्कि अपनी विवादित लव लाइफ के लिए।

अफवाहें उड़ रही हैं कि अभिषेक का 21 साल की एक्ट्रेस अशनूर कौर के साथ रोमांस चल रहा है। फैन्स कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और सोशल मीडिया पर अभिषेक की निजी ज़िंदगी को लेकर गपशप का दौर चल रहा है।

Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj dated This Actress

लेकिन अब, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है – जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़ा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभिषेक शादी के बाद भी एक और टीवी एक्ट्रेस के साथ गहरे रिश्ते में थे!

बिकिनी बेब जिसने चुरा लिया अभिषेक का दिल

यह रहस्यमयी महिला कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत डोनल बिष्ट हैं, जो अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक के लिए मशहूर हैं। सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक एक बार डोनल के प्यार में पागल हो गए थे और उनके आकर्षण का विरोध नहीं कर पाए थे।

जब अभिषेक ने अपनी पत्नी को धोखा दिया

अभिषेक की पहली पत्नी आकांक्षा ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए दावा किया कि अभिषेक ने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी शादी के दौरान भी, अभिषेक कथित तौर पर किसी और महिला के साथ संबंध में थे – और उन्होंने अपने अफेयर को उनसे छुपाया।

एक छोटा-सा रोमांस

हालाँकि उनके रोमांस ने सुर्खियाँ बटोरीं, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभिषेक और डोनल बिष्ट का रिश्ता शादी के तुरंत बाद ही खत्म हो गया। इस जोड़े के करीबी सूत्रों का कहना है कि अभिषेक डोनल को लेकर कभी गंभीर नहीं थे, और आखिरकार, दोनों अलग हो गए।

पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, प्रशंसक सदमे में

सालों बाद, आकांक्षा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने पूर्व पति का सच उजागर किया है। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक ने कभी उनकी शादी का सम्मान नहीं किया और हमेशा उन्हें अपने रिश्तों के बारे में अंधेरे में रखा।

इस बीच, प्रशंसक अब उलझन में हैं—कुछ का मानना ​​है कि अभिषेक ने शादी से पहले डोनल को डेट किया था, जबकि कुछ का कहना है कि यह एक विवाहेतर संबंध था। सच तो अभिषेक बजाज के पास ही है, जैसा कि वे कहते हैं।

