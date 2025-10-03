Bigg Boss 19 : अभिषेक और अमाल के बीच तीखी बहस , घर में मची भगदड़!

Mohit Saini
Bigg Boss 19 : अभिषेक और अमाल के बीच तीखी बहस, घर में मची भगदड़!
Bigg Boss 19: सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 एक बार फिर अपने धमाकेदार ड्रामा के लिए सुर्खियाँ बटोर रहा है। शो का एक नया प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कंटेस्टेंट अभिषेक और अमाल के बीच तीखी झड़प दिखाई दे रही है। शुरू हुई बहस जल्द ही एक बड़े पैमाने पर मारपीट में बदल गई, जिससे घरवाले और प्रशंसक दंग रह गए।

अभिषेक बनाम अमाल – बातों से मुक्कों तक

बिग बॉस 19 के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए इस प्रोमो में एक टास्क के दौरान हुए हाई-वोल्टेज ड्रामा की झलक दिखाई गई है। क्लिप में, अभिषेक अमाल का मज़ाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, “अब तो समझ ही गए होंगे, बहुत भौंकते हो।”
इस ताने से भड़के अमाल ने पलटवार किया, “मैंने कह दिया – जो कर सकते हो करो!” अभिषेक, गुस्से में, पलटकर बोले, “करूँगा! करूँगा!” और इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों कंटेस्टेंट्स में जमकर मारपीट हुई, जबकि घर के बाकी सदस्य बीच-बचाव करके उन्हें अलग करने की भरसक कोशिश कर रहे थे।

वीकेंड का वार ट्विस्ट?

प्रमो पहले ही ट्रेंड कर चुका है, और अब फैन्स यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि इस घिनौनी लड़ाई का नतीजा क्या होगा। क्या बिग बॉस कोई सख्त कदम उठाएंगे? या फिर सलमान खान खुद आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को सबक सिखाएंगे?
यह पहली बार नहीं है जब बिग बॉस के घर में इस तरह की अफरा-तफरी मची हो। पिछले सीज़न में भी कंटेस्टेंट्स के बीच बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन अभिषेक और अमाल के बीच इस भिड़ंत ने बिग बॉस 19 के ड्रामा को बिल्कुल नए स्तर पर पहुँचा दिया है।
