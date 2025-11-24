Bigg Boss 19: फिनाले से पहले आया बड़ा संकेत, क्या ये चार में से कोई बनेगा सीज़न का विनर?

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 अपने ग्रैंड फिनाले के करीब आ रहा है, और दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट अपने चरम पर है। सिर्फ़ दो हफ़्ते बचे हैं, कंटेस्टेंट अपने पत्ते सावधानी से खेल रहे हैं, और घर के अंदर हर चाल अब एक आखिरी लड़ाई जैसी लग रही है। इस इंटेंस माहौल के बीच, इस सीज़न में ट्रॉफी कौन घर ले जा सकता है, इस बारे में एक बड़ा हिंट सामने आया है। यहाँ जानिए क्या हुआ!
एकता कपूर अपने एस्ट्रो गाइड के साथ पहुँचीं
वीकेंड का वार एपिसोड में, एकता कपूर अपने नए ऐप बालाजी एस्ट्रो गाइड को प्रमोट करने के लिए शो में आईं। अपनी विज़िट के दौरान, उन्होंने कंटेस्टेंट अमाल मलिक और तान्या मित्तल को स्पेशल ऑफ़र भी दिए।
इसके तुरंत बाद, स्पॉटलाइट एकता के एस्ट्रोलॉजर, हर्षवर्धन शुक्ला पर आ गई, जो घरवालों के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए सलमान खान के साथ स्टेज पर शामिल हुए।
सलमान ने बड़ा सवाल रखा
सलमान खान ने हर्षवर्धन से सीधा सवाल पूछा: “इन सभी कंटेस्टेंट्स में से किसके सितारे सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं?” जवाब में, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि उन्होंने हर कंटेस्टेंट के चार्ट की स्टडी की है और हर एक में अलग-अलग खूबियां हैं। लेकिन फिर वह पल आया जिसका फैंस को इंतज़ार था।
एस्ट्रोलॉजर ने चार कंटेस्टेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया
हर्षवर्धन शुक्ला ने साफ किया कि वह विनर का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, चार कंटेस्टेंट्स के पास बिग बॉस के घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अच्छी संभावनाएं और अच्छा भविष्य है।
उन्होंने जो चार नाम बताए वे थे:
- प्रणित मोरे
- फरहाना भट्ट
- गौरव खन्ना
- तान्या मित्तल
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन कंटेस्टेंट्स को भविष्य में बड़े मौके मिलेंगे, यह इशारा करते हुए कि उनमें से कोई एक विनर बन सकता है — हालांकि उन्होंने दर्शकों से इसे गारंटी वाली भविष्यवाणी न मानने को कहा।
फाइनल जवाब सिर्फ फिनाले में
अब जब ये चार नाम सुर्खियों में हैं, तो फैंस ने पहले ही अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया है कि इनमें से कौन बिग बॉस 19 की ट्रॉफी उठा सकता है। लेकिन असली सस्पेंस तो ग्रैंड फिनाले के दौरान ही टूटेगा, जहां असली विनर का पता चलेगा।
