Bigg Boss 18 Fame Addin Rose के साथ दिल्ली के एक मंदिर के बाहर दिनदहाड़े छेड़छाड़; घटना का वीडियो वायरल

Bigg Boss 18 Fame Addin Rose: बिग बॉस 18 की प्रतियोगी एडिन रोज़, जो अपने बोल्ड व्यक्तित्व और स्टाइलिश अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं, हाल ही में दिल्ली में एक चौंकाने वाली स्थिति में फंस गईं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि एक मंदिर के बाहर दिनदहाड़े उनके साथ छेड़छाड़ की गई, और इस घटना का वीडियो अब सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है।

एडिन ने अपने चौंकाने वाले अनुभव का खुलासा किया

View this post on Instagram A post shared by Edin Rose (@itsedinrose)

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में, एडिन पूरी घटना का वर्णन करती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के एक मंदिर में जाते समय, एक आदमी ने उनके साथ बदसलूकी की, गाते हुए बार-बार उनसे टकरा गया।

एडिन ने बताया, “मैं पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थी, पूरी तरह से ढकी हुई थी। मैं वहाँ शालीनता से गई थी, लेकिन यह आदमी मेरे पास आया, गा रहा था, और कई बार मुझे छूकर निकल गया। दिल्ली में यही सबसे बड़ी समस्या है – ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि वे किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे बताया कि आस-पास मौजूद कुछ प्रशंसक उनके साथ सेल्फ़ी लेने लगे और इस दौरान पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उन्होंने कहा, “मैं उसे बुरी तरह मारना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा।”

वीडियो में एडिन मदद मांगते हुए दिखाई दे रहा है

वायरल क्लिप में, एडिन मंदिर के बाहर मदद मांगते और उस व्यक्ति से भिड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ ही देर बाद, उनके साथ मौजूद एक फ़ोटोग्राफ़र उत्पीड़क की पिटाई करते हुए दिखाई देता है, जबकि आरोपी स्वीकार करता है, “हाँ, मुझसे गलती हुई – मुझे मारो।”

प्रशंसकों ने दिखाया ज़बरदस्त समर्थन

वीडियो के ऑनलाइन आने के तुरंत बाद, प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर समर्थन और आक्रोश के संदेशों की बाढ़ ला दी, एडिन के धैर्य और साहस की सराहना की। कई यूज़र्स ने सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या पर भी गुस्सा जताया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की।

एडिन रोज़ का अब तक का सफ़र

बिग बॉस 18 में आने के बाद एडिन रोज़ घर-घर में मशहूर हो गईं, जहाँ उनके बेबाक स्वभाव और निडर रवैये ने उन्हें एक मज़बूत प्रशंसक वर्ग दिलाया। हालाँकि उन्हें सीज़न के बीच में ही बाहर कर दिया गया था, लेकिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और नियमित रूप से बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं जो उन्हें सुर्खियों में बनाए रखते हैं।