Kick 2 पर बड़ा अपडेट! BB 19 के इस कंटेस्टेंट की होगी एंट्री, विलेन के नाम ने मचाई हलचल

Kick 2: सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किक 2 के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है – और अगर ये रिपोर्ट्स सच होती हैं, तो फैंस को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट खबर क्या है? अब तक हम जो कुछ भी जानते हैं, वह सब यहाँ है।

सलमान खान फिर से सुर्खियों में

सलमान खान अक्सर ध्यान खींचते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हों या एंटरटेनमेंट न्यूज़ में। लेकिन इस बार, किक 2 ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

बिग बॉस 19 का एक कंटेस्टेंट किक 2 में शामिल हो सकता है

रिपोर्ट्स के अनुसार, किक 2 – जिसके बारे में सलमान ने बिग बॉस 19 में हल्के से इशारा किया था – में इस सीज़न के एक कंटेस्टेंट को कास्ट में शामिल किया जा सकता है। खबरों के अनुसार, स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे, जिन्होंने बिग बॉस 19 से लोकप्रियता हासिल की, सीक्वल में एक महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आ सकते हैं।

विलेन कौन होगा?

फिल्म के विलेन को लेकर भी अफवाहों ने चर्चा छेड़ दी है। अगर इंडस्ट्री की खबरों पर विश्वास किया जाए, तो अक्षय खन्ना, जिन्होंने हाल ही में धुरंधर में विलेन के रूप में दर्शकों को प्रभावित किया है, उन्हें किक 2 में विलेन की भूमिका के लिए माना जा रहा है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मेकर्स की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अगर यह सच होता है, तो यह कास्टिंग उन फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा होगा जो सालों से सीक्वल के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।

किक की विरासत

ओरिजिनल किक, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी, साजिद नाडियाडवाला द्वारा नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट बैनर के तहत निर्देशित और निर्मित एक ब्लॉकबस्टर एक्शन-कॉमेडी थी। सलमान खान के साथ, फिल्म में जैकलिन फर्नांडीज, रणदीप हुड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, अर्चना पूरन सिंह, विपिन शर्मा, सौरभ शुक्ला, संजय मिश्रा, रजित कपूर, सुमोना चक्रवर्ती और केविन दवे ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई थीं।

किक 2 के आखिरकार फिर से सुर्खियों में आने से फैंस में काफी उत्साह है। अगर अफवाह वाली कास्ट सच होती है, तो यह सीक्वल देखने लायक सबसे बड़ी एंटरटेनर फिल्मों में से एक हो सकती है।