Ekta Kapoor के Naagin 7 में बड़ा उलटफेर? प्रियंका चाहर चौधरी को रिप्लेस करेंगी डेजी शाह!

Naagin 7 Update: इंडियन टेलीविज़न की “क्वीन ऑफ़ कंटेंट” एकता कपूर एक बार फिर अपने बहुप्रतीक्षित सुपरनैचुरल शो नागिन 7 को लेकर सुर्खियों में हैं। छह सीज़न की ज़बरदस्त सफलता के बाद, फैंस सातवें सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब से नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस का खुलासा हुआ है, दर्शकों में उत्साह चरम पर है।

बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी को आधिकारिक तौर पर नागिन 7 की फीमेल लीड के तौर पर घोषित किया गया है। हालांकि, हाल ही में ऐसी अफवाहें सामने आईं कि सलमान खान की फिल्म जय हो के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस डेज़ी शाह शो में प्रियंका की जगह ले सकती हैं। अब, डेज़ी शाह ने खुद इन अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है।

डेज़ी शाह ने रिप्लेसमेंट की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी

View this post on Instagram A post shared by FILMYGYAN VIDEOS (@filmygyanvideos)

हाल ही में फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में, डेज़ी शाह ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात की। बातचीत के दौरान, उनसे सीधे तौर पर नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी की जगह लेने को लेकर चल रही चर्चा के बारे में पूछा गया। अफवाहों पर जवाब देते हुए, डेज़ी ने एक साफ़ और ईमानदार जवाब दिया।

कास्टिंग की चर्चा के पीछे की सच्चाई

काफी समय से, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि एकता कपूर नागिन 7 में लीड रोल के लिए सुम्बुल तौकीर और डेज़ी शाह पर विचार कर रही थीं। हालांकि, मेकर्स ने बाद में आधिकारिक तौर पर प्रियंका चाहर चौधरी को लीड एक्ट्रेस घोषित कर दिया। इस पुष्टि के बावजूद, रिप्लेसमेंट की अफवाहें खत्म नहींl हुईं – अब तक।

क्या डेज़ी शाह प्रियंका चाहर चौधरी की जगह लेंगी?

इस सवाल का सीधा जवाब देते हुए, डेज़ी शाह ने कहा, “मुझे रोल में फिट होना होगा। अभी, प्रियंका इसके लिए एकदम सही हैं क्योंकि एकता ने उन्हें चुना है। यह उनका शो है, और वह सबसे अच्छा जानती हैं।”

डेज़ी के बयान ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। जहां प्रियंका के फैंस राहत महसूस कर रहे थे और खुश थे, वहीं डेज़ी शाह के समर्थक थोड़े निराश हुए।

नागिन 7 कब और कहाँ देखें

फैंस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नागिन 6 के दो साल के गैप के बाद, नागिन 7 27 दिसंबर 2025 को प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है। यह शो कलर्स टीवी पर हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रसारित होगा। प्रियंका चाहर चौधरी के ऑफिशियली शो को लीड करने और अफवाहों पर विराम लगने के बाद, नागिन 7 पहले से ही इस साल के सबसे ज़्यादा चर्चित टीवी शोज़ में से एक बनने की राह पर है।