Ludhiana Crime News : लुधियाना एनआरआई महिला हत्या मामले में बड़ा खुलासा

गला दबाकर नहीं बेसबॉल के डंडे मारकर की थी महिला की हत्या, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खोले कई राज

Ludhiana Crime News (आज समाज), लुधियाना : अमेरिका से आई एनआरआई 70 वर्षीय रुपिंदर कौर की हत्या मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी सुखजीत सिंह ने बताया कि उसने 12 जुलाई को महिला की हत्या उस समय की थी जब परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। इस दौरान आरोपी ने महिला की हत्या के बारे में जानकारी को छुपाया और परिवार के सदस्यों को भी झूठ बोलकर गुमराह किया।

अब आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने महिला के सिर पर बेसबॉल के डंडे मार कर उसकी हत्या कर दी और कोयले शव के आस-पास रख उसे जला दिया। इसके बाद बची हड्डियों को वह बोरी में डाल कर उसे सुए में फेंक आया। आरोपी सुखजीत ने वहां तुरंत सफाई करवा दी ताकि परिवार वालों को कुछ पता न चले और परिवार को झूठ बोल दिया कि गद्दे को आग लग गई थी जो उसने बुझा दी है। डीसीपी ने कहा कि जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो आरोपी सुखजीत से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी बात बताई।

पुलिस ने मृतक महिला के अवशेष और मोबाइल किया बरामद

जिसके बाद आरोपी की निशानदेही पर सुए से हड्डियां बरामद कर ली गई है। आरोपी ने मोबाइल तोड़ा था उसे रिकवर कर लिया है। आरोपी ने वहां कई सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने वह हथौड़ी रिकवर कर ली है, जिससे उसने फर्श तोड़ा था। कमरे में पेंट भी करवा दिया। पुलिस ने गद्दे को भी बरामद कर लिया है जो वारदात के समय जल गया था। पुलिस अब आरोपी चरणजीत सिंह को विदेश से लाने की तैयारी में जुट गई है।

यह बोले पुलिस अधिकारी

थाना डेहलों के एसएचओ इंस्पेक्टर सुखजिंदर सिंह ने बताया कि किला रायपुर एरिया की रहने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक रुपिंदर कौर पंधेर का चरणजीत सिंह के साथ रिलेशन था और वह उसके साथ रहती थी। वह इंग्लैंड चला गया था। रुपिंदर कौर पंधेर के खिलाफ एनआरआई थाने में मामले दर्ज थे। वह जब भी भारत आती थी तो सुखजीत सिंह उर्फ सोनू के पास ही रहती थी और अपने केसों की पैरवाई के लिए उसने सोनू को पावर आॅफ अटार्नी दे रखी थी। सोनू ही उसका सारा काम देखता था।

जुलाई में रुपिंदर कौर पंधेर भारत आई तो सोनू के पास ही रह रही थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ तो आरोपी सोनू ने उसकी हत्या कर दी और शव खुर्द बुर्द कर दिया। कुछ समय बाद आरोपी सोनू ने पुलिस के पास गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसके बाद आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा ताकि पुलिस उस पर शक न करे।पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रुपिंदर कौर पंधेर की हत्या हो चुकी है और इसमें सोनू का हाथ है। जिसके बाद पुलिस ने सोनू से कड़ी पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

