समय रैना का बड़ा खुलासा! कंट्रोवर्सी के बाद India’s Got Latent 2 की धमाकेदार वापसी का इशारा

India’s Got Latent 2 : स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 की वापसी के बारे में एक ज़ोरदार संकेत देकर प्रशंसकों के बीच उत्साह जगा दिया है। इस साल की शुरुआत में एक बड़े विवाद के बाद शो को अचानक बंद कर दिया गया था।

रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणी पर भारी प्रतिक्रिया

View this post on Instagram A post shared by Samay Raina (@maisamayhoon)

फरवरी में, यह शो उस समय काफी हंगामे के केंद्र में आ गया था जब पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया ने एक प्रतियोगी के माता-पिता के बारे में एक अनुचित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद न केवल रणवीर, बल्कि समय, अपूर्व मुखिया और आशीष चंचलानी की भी व्यापक आलोचना हुई।

जनता के आक्रोश के कारण समूह के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। प्रतिक्रिया के बाद, समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड तुरंत हटा दिए, जिससे प्रशंसक निराश हुए, लेकिन स्थिति को समझते रहे।

समय ने सीज़न 2 के बारे में दिए ज़बरदस्त संकेत

इस विवाद के बाद से ही प्रशंसक लगातार दूसरे सीज़न की मांग कर रहे थे। अब, महीनों की चुप्पी के बाद, समय ने आखिरकार सस्पेंस तोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, समय अपने टूर “स्टिल अलाइव एंड अनफ़िल्टर्ड” के तहत शनिवार, 8 नवंबर, 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे थे।

शो के दौरान, उन्होंने “इंडियाज़ गॉट लेटेंट” के बारे में बात की और आत्मविश्वास से कहा: “मैं इस शो को वापस लाऊँगा। इस एक लाइन ने दर्शकों में जोश भर दिया और दर्शकों ने ज़ोरदार जयकारे और उत्साह से हूटिंग शुरू कर दी – यह साफ़ संकेत है कि प्रशंसक सीज़न 2 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

Also Read: Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: एक दीवाने की दीवानियत’ का रोमांस नहीं थमा, मंडे पर भी कलेक्शन में जबरदस्त