Rajpal Yadav को बड़ी राहत! इस शख्स ने दिए 1.11 करोड़ रुपये, Sonu Sood भी कर चुके हैं मदद का ऐलान

Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव इस समय चेक बाउंस केस से जुड़ी कानूनी लड़ाई में फंसने के बाद मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। एक्टर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपना दर्द और पैसों की तंगी बताई थी। अब, एक बड़ी राहत देते हुए, जेम ट्यून्स के प्रोड्यूसर इंद्रजीत सिंह उन्हें पैसे से मदद करने के लिए आगे आए हैं।

इंद्रजीत सिंह ने घोषणा की है कि वह राजपाल यादव को उनके पैसे का बोझ कम करने में मदद करने के लिए Rs 1.11 करोड़ देंगे। उनसे पहले, एक्टर सोनू सूद ने भी कॉमेडियन के लिए अपने सपोर्ट की सार्वजनिक घोषणा की थी।

राजपाल यादव की मदद के लिए इंद्रजीत सिंह आगे आए

सोनू सूद के इस कदम के बाद, इंद्रजीत सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने राजपाल यादव के लिए पैसे की मदद की घोषणा की। अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने लिखा कि उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए राजपाल यादव के दर्द और मुश्किलों के बारे में पता चला और उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, “राजपाल यादव न सिर्फ़ एक शानदार आर्टिस्ट हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ऐसे मुश्किल समय में, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके और उनके परिवार के साथ खड़े रहें।”

1.11 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान

इंदरजीत सिंह ने आगे कहा, “जेम ट्यून्स परिवार की तरफ़ से, मैं राजपाल यादव को 1,11,00,000 रुपये (1.11 करोड़ रुपये) की फ़ाइनेंशियल मदद दे रहा हूँ। हमारी ई विज़न लीगल टीम इस प्रोसेस पर काम कर रही है। मैं देश के सभी लोगों से भी विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आगे आएं और अपनी क्षमता के हिसाब से उनकी मदद करें, ताकि उनके परिवार को इस मुश्किल समय में सहारा मिल सके।”

सोनू सूद और दूसरों ने भी मदद की

इंदरजीत सिंह से पहले, सोनू सूद ने इंस्टाग्राम पर राजपाल यादव के लिए मदद का ऐलान करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद, टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी भी आगे आए और कॉमेडियन की मदद के लिए फ़ाइनेंशियल मदद का वादा किया।

गौरतलब है कि राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया था। एक्टर ने पहले एक इमोशनल मैसेज शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी से गुज़र रहे हैं और उनके पास इस हालात से निपटने के लिए पैसे नहीं हैं।

फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री से मिले इस सपोर्ट से उम्मीद जगी है कि राजपाल यादव को इस मुश्किल समय में जल्द ही कुछ राहत मिलेगी।