Business News Hindi : डॉलर के मुकाबले रुपए में बड़ी गिरावट

गुरुवार को 88.47 प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया रुपया

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। हालात यह हैं कि गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कतजोर होकर 88.47 रुपए के अपने आज तक के सबसे निचले स्तर पर चला गया। आर्थिक विशेषज्ञों ने रुपए की इस कमजोरी पर हैरानी जताई है। उनका मानना है कि यह गिरावट एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के बढ़ते दबाव के कारण है।

रुपये में गिरावट इस बात के संकेत हैं कि पिछले महीने से भारत पर लागू हुए अमेरिकी टैरिफ भारत में निवेशकों के विश्वास पर असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि एशियाई समकक्षों के बीच रुपया सबसे कमजोर स्थिति में है। विदेशी निवेशकों ने इस साल अब तक भारतीय ऋण और शेयर बाजारों से 11.7 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी की है। ज्ञात रहे कि पिछले शुक्रवार को रुपया 88.36 के स्तर तक चला गया था।

दोनों देशों में जल्द हो सकती है ट्रेड डील

अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती इन दोनों देशों के बीच रिश्तों को बिगड़ने से बचा रही है। यही कारण है कि एक बार स्थगित हो चुकी भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के न केवल शुरू होने की पूरी संभावना बन चुकी है बल्कि ये दोनों देश जल्द ही इसका पहला चरण भी पूरा करने की तैयारी कर चुके हैं।

इस संबंध में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के पहला चरण को नवंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्षों के मंत्री नवंबर 2025 तक एक अच्छा समझौता कर लें।

वार्ता की प्रगति से दोनों देश खुश

उस समझौते का पहला भाग नवंबर 2025 तक अंतिम रूप दे दी जाए और मार्च से ही इस विषय पर बहुत अच्छे माहौल में बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है और इस प्रगति से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। ज्ञात रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में संकेत दिया था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कुछ नरमी आई है, उन्होंने कहा था कि दोनों देश व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।

