Action On Illegal Mining : एनफोर्समेंट टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन पर कसा शिकंजा

By
Sandeep Singh
-
0
41
Big action by enforcement team, tightens noose on illegal mining

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए एनफोर्समेंट टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बुर्ज कोटिया स्थित शिवा स्टोन क्रेशर पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध खनन से निकला ग्रेवल बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे माइनिंग विभाग की टीम ने करीब 225 मेट्रिक टन से अधिक ग्रेवल की जब्ती कर उसे विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज किया। अधिकारियों ने साफ किया कि आगे की कार्रवाई माइनिंग विभाग की ओर से की जाएगी।

एस आई. जगदीश ने बताया कि एनफोर्समेंट टीम ने इस दौरान मिले सभी अवैध खनन सामग्री को माइनिंग विभाग को सौंप दिया है। वहीं, टीम के सदस्य दीप शर्मा ने जानकारी दी कि बीते एक हफ्ते में लगातार अभियान चलाकर अवैध खनन माफियाओं पर नकेल कसी गई है। इस दौरान चार ट्रैक्टर, दो टिप्पर और एक पोकलेन मशीन को जब्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि आसरेवाली क्षेत्र से अवैध खनन करते हुए पकड़ी गई एक पोकलेन और दो टिप्परों के खिलाफ चंडी मंदिर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। इसी तरह रामगढ़ क्षेत्र से पकड़े गए दो टिप्पर और एक ट्रैक्टर-ट्राली को भी पुलिस के हवाले कर एफआईआर दर्ज की गई है।

अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अवैध खनन में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यदि किसी स्टोन क्रेशर पर चोरी का ग्रेवल या अवैध खनन सामग्री पाई जाती है तो तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में अवैध खनन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे स्थानीय लोग भी नाराज हैं।

यह भी पढ़े:- Panchkula News: पंचकूला में खेल महाकुंभ कल से, सीएम नायब सैनी करेंगे शुभारंभ