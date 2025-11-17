Bhupinder Singh Hooda, (आज समाज), चरखी दादरी : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार को लेकर बोले कि कांग्रेस को ऐसी उम्मीद नहीं थी की इतनी बड़ी हार होगी। इसको लेकर विश्लेषण किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चरखी दादरी के विश्रामगृह में पत्रकारों सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित का हर मुद्दा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भाजपा के पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं

आने वाले विधानसभा सत्र में पार्टी द्वारा वोट चोरी, किसानों के साथ फसल खरीद में हो रहे घोटाले, मुआवजे के भुगतान में हो रही देरी, महंगाई बेरोजगारी और बढ़ते क्राइम का मुद्दा जोर-शोर से से उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी धान की खरीद में करनाल में बड़ा घोटाला उजागर हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि यह घोटाला सिर्फ करनाल तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में सैंकड़ों करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। भाजपा के पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है।

हरियाणा में करीब 80 संगठित आपराधिक गैंग सक्रिय

प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था का पूरी तरह दिवाला पिट कर रख दिया है। हरियाणा में करीब 80 संगठित आपराधिक गैंग सक्रिय हैं। उनके डर से हरियाणा में कोई भी निवेश करने को तैयार नहीं है, और यही बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह है। भाजपा ने हर चीज पर टैक्स लगा दिया।

उन्होंने कहा कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश सहित कानून व्यवस्था, खुशहाली और विकास के हर मामले में नंबर वन था, लेकिन भाजपा ने इसे बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में नंबर वन बना दिया।

