Bhumi Pednekar Bikini Hot: भूमि पेडनेकर ने बिकिनी में बढ़ाया माहौल, फैन्स ने कमेंट सेक्शन में की बाढ़, देखें तस्वीरें

Bhumi Pednekar Bikini Hot, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अपने गोवा वेकेशन की ताज़ा तस्वीरों से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। इस दिवा ने अपनी बोल्ड और खूबसूरत बिकिनी तस्वीरों की एक श्रृंखला पोस्ट की है, जिससे फैन्स उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं।

भूमि का शानदार वेकेशन लुक

इंस्टाग्राम पर भूमि ने कई तस्वीरें शेयर की हैं जो उनके वेकेशन मूड को बखूबी दर्शाती हैं। पहली ही तस्वीर में, वह एक आकर्षक नीली बिकिनी में पूल के किनारे आराम फरमाती हुई दिखाई दे रही हैं, और अपनी मुस्कान के साथ अपने कर्व्स दिखा रही हैं।

तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया: “वीकेंड गेटअवे। प्रकृति, खाना और मैं। एकदम सही कॉम्बिनेशन।” एक और तस्वीर में, भूमि हरी-भरी हरियाली के बीच एक बॉडी-हगिंग ड्रेस में अपने टोंड कर्व्स दिखा रही हैं।

उनके खुले बाल, हल्का मेकअप और सुनहरी धूप उनके अलौकिक आकर्षण को और बढ़ा रही है। एक अनोखी तस्वीर में वह पकौड़ों की प्लेट पकड़े हुए हंसती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जिससे प्रशंसकों को उनके मज़ेदार अंदाज़ की झलक मिलती है।

कैमरे के लिए बिंदास पोज़ देने से लेकर पेड़ों के नीचे किताब का आनंद लेने तक, भूमि की तस्वीरों में ग्लैमर और सादगी का ऐसा संगम है जिसे देखकर प्रशंसक खुद को रोक नहीं पाए।

प्रशंसक शांत नहीं रह पा रहे

भूमि की इस ज़बरदस्त पोस्ट पर उनके फ़ॉलोअर्स की टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। एक प्रशंसक ने लिखा, “चाय और पकौड़ों की ज़िंदगी भर की सप्लाई,” तो दूसरे ने लिखा, “बिल्कुल सही मानसून वाइब्स।” कई अन्य लोगों ने उनकी तस्वीरों पर आग और दिल वाले इमोजी की बौछार कर दी।

भूमि पेडनेकर के करियर की खास बातें

फिल्मों में कदम रखने से पहले, भूमि ने यशराज फिल्म्स में एक सहायक कास्टिंग निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 2015 में “दम लगा के हईशा” से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिससे उन्हें तुरंत पहचान मिली। तब से, उन्होंने “टॉयलेट: एक प्रेम कथा”, “शुभ मंगल सावधान” और “पति पत्नी और वो” जैसी कई सफल फ़िल्में दी हैं।

