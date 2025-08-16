Bhopal To Harvard: हार्वर्ड पहुंची भोपाल की पूर्वा परवानी, सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़

Viral Video, Bhopal Student Makes It To Harvard: हार्वर्ड में दाखिला पाना कई लोगों का सपना होता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक युवती ने यह कर दिखाया है। पूर्वा परवानी (Poorva Parwani) नाम की इस युवती के माता-पिता उसकी उपलब्धि से बेहद खुश हैं और युवती ने पैरेंट्स की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की कर सोशल मीडिया पर साझा की है।

‘हमने कर दिखाया, मैं परिवार के बिना यह नहीं कर पाती’

परवानी वीडियो में अपने परिवार के साथ खबर साझा करती हैं और कुछ ही सेकंड में कमरे में हंसी और खुशी के आंसुओं के साथ जयकार, तालियां और गले मिलने की आवाजें गूंजने लगती हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया है, ‘हमने कर दिखाया। मैं अपने परिवार के बिना यह नहीं कर पाती।’ इस दिल को छू लेने वाले दृश्य ने दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और इसे प्यार और उपलब्धि का एक सच्चा जश्न बताया है।

हार्वर्ड में टहलते हुए भी वीडियो किया शेयर

मौजूदा समय में परवानी हार्वर्ड (Harvard) में हैं और उन्होंने एक और वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वह विश्वविद्यालय परिसर में टहलती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने लिखा, यह वीडियो कोई कैंपस टूर या कोई बड़ी घोषणा नहीं है, यह केवल मेरी है… हार्वर्ड में टहलते हुए, एक सपने को जीते हुए, सोचते हुए, मुस्कुराते हुए, थोड़ा रोते हुए और अपने हर उस रूप को याद करते हुए जिसने इस पल का सपना देखा था।

उत्साहजनक संदेश भी शेयर किया

परवानी ने दूसरों के लिए एक उत्साहजनक संदेश भी साझा किया। परवानी ने कहा, अगर आप इसे देख रहे हैं और अपना कोई सपना साकार करने की सोच रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको उसके लिए प्रेरित करेगा।

इंस्टाग्राम पर दिल छू लेने वाले संदेश

इंस्टाग्राम यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में दिल को छू लेने वाले संदेशों की बाढ़ ला दी है। इनमें से कुछ ने इस पल को शुद्ध आनंद व आज इंटरनेट पर सबसे अच्छी चीज कहा। एक यूजर ने टिप्पणी की, ‘इसने मेरी आंखें नम कर दीं। ये प्रतिक्रियाएं बहुत अनमोल हैं और साथ ही ढेर सारी बधाई भी।’

एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, हम आपको नहीं जानते, पर आपकी खुशी और हार्वर्ड में दाखिला मिलने से आपको जो खुशी मिली है, उससे हमें भी बहुत खुशी है। कृपया अपनी सफलता का लुत्फ उठाएं। एक अन्य यूजर ने कहा, बहुत ही भावुक कर देने वाला। कई ने लिखा, इसने उन्हें अपने परिवार की उपलब्धियों की याद दिला दी। कुछ ने लिखा, यह इस बात का प्रमाण है कि सपनों का जश्न साथ मिलकर मनाना सबसे अच्छा होता है।

यह भी पढ़ें: Viral Video: पालतू कुत्ते ने स्कूल जाने वाले लड़के को दी Z+ सुरक्षा