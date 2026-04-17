Bhooth Bangla on OTT: इस OTT पर आएगी ‘भूत बंगला’!, अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी का घर बैठे ऐसे उठाएं मजा

Bhooth Bangla on OTT: अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूत बांग्ला आखिरकार थिएटर में आ गई है, और यह पहले से ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। स्पेशल पेड प्रीव्यू के बाद, शुरुआती रिएक्शन काफी हद तक पॉजिटिव रहे हैं, जिसमें फैंस ने अक्षय की कॉमिक टाइमिंग और डरावनी परफॉर्मेंस की तारीफ की है।

जोरदार चर्चा, लेकिन बॉक्स ऑफिस की चिंताएं

मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ के बावजूद, शुरुआती अनुमान बताते हैं कि भूत बांग्ला अपने पहले दिन लगभग ₹5 करोड़ से ओपनिंग कर सकती है। कॉम्पिटिशन बढ़ने के साथ – खासकर धुरंधर 2 से – फिल्म को अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम की जरूरत पड़ सकती है।

OTT रिलीज: क्या नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की संभावना है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूत बांग्ला जल्द ही OTT पर आ सकती है। फिल्म के डिजिटल राइट्स कथित तौर पर नेटफ्लिक्स के पास हैं, जिससे यह इसके ऑनलाइन प्रीमियर के लिए सबसे संभावित प्लेटफॉर्म बन गया है।

हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। अगर फिल्म थिएटर में अच्छा परफॉर्म करती है, तो बॉक्स ऑफिस की कमाई को मैक्सिमाइज करने के लिए इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती है।

फैंस को अक्षय की परफॉर्मेंस पसंद आ रही है

सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की तारीफों की बाढ़ आ गई है, कई फैंस फिल्म के वाइब की तुलना उनकी आइकॉनिक हॉरर-कॉमेडी भूल भुलैया से कर रहे हैं। दर्शक इसे साल की बेस्ट हॉरर-कॉमेडी एंटरटेनर में से एक कह रहे हैं।

वायरल सीन और डायलॉग

भूत बांग्ला के कई सीन पहले ही वायरल हो चुके हैं। डरावनी सिचुएशन में अक्षय के अजीब एक्सप्रेशन और कॉमिक टाइमिंग दिल जीत रहे हैं। खासकर उनके डायलॉग फैंस के फेवरेट बन रहे हैं और फिल्म की पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रहे हैं।

इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स ने प्रमोशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं किया—शायद दर्शकों को थिएटर तक खींचने के लिए अक्षय की स्टार पावर और फिल्म के कंटेंट पर भरोसा किया।

हालांकि ओटीटी रिलीज अभी भी गुप्त है, एक बात स्पष्ट है – भूत बांग्ला उस तरह की चर्चा पैदा कर रही है जो इसे सिनेमाघरों और ऑनलाइन दोनों में ट्रेंडिंग बनाए रख सकती है।