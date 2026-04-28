Bhooth Bangla Box Office Collection: भूत बंगला’ का मंडे टेस्ट फेल! दूसरे सोमवार को धड़ाम गिरी कमाई

By
Mohit Saini
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Bhooth Bangla Box Office Collection: भूत बंगला’ का मंडे टेस्ट फेल! दूसरे सोमवार को धड़ाम गिरी कमाई
Bhooth Bangla Box Office Collection: भूत बंगला’ का मंडे टेस्ट फेल! दूसरे सोमवार को धड़ाम गिरी कमाई

Bhooth Bangla Box Office Collection: 14 साल बाद, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मशहूर जोड़ी भूत बांग्ला के साथ फिर से साथ आई है, और यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज़ होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर उतार-चढ़ाव से गुज़र रही है। हॉरर और क्लासिक कॉमेडी को मिलाकर, यह फिल्म दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब रही है, लेकिन वीकडे कलेक्शन इसकी रफ़्तार को परख रहे हैं।

एक मज़बूत वीकेंड के बाद सोमवार की उदासी

एक शानदार दूसरे वीकेंड के बाद, भूत बांग्ला में दूसरे सोमवार को भारी गिरावट देखी गई। रविवार को ₹12.50 करोड़ की अच्छी कमाई करने के बाद, फिल्म का 11वें दिन का कलेक्शन काफ़ी गिरकर सिर्फ़ ₹3.65 करोड़ रह गया।

इस गिरावट का मुख्य कारण वीकडे स्लोडाउन और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का भारी खिंचाव है, जिससे थिएटर में आने वाले लोगों की संख्या पर असर पड़ा है।

गिरावट के बावजूद, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अब शानदार ₹115.69 करोड़ है, जिससे अक्षय कुमार को कुछ राहत मिली है।

हर दिन का बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन

पेड प्रीव्यू: ₹3.75 करोड़
पहला दिन (शुक्रवार): ₹12.25 करोड़
दूसरा दिन (शनिवार): ₹19 करोड़
तीसरा दिन (रविवार): ₹23 करोड़ (सबसे ज़्यादा)
चौथा दिन (सोमवार): ₹6.75 करोड़
पांचवां दिन (मंगलवार): ₹8 करोड़
छठा दिन (बुधवार): ₹6.15 करोड़
सातवां दिन (गुरुवार): ₹5.50 करोड़
आठवां दिन (शुक्रवार): ₹5.75 करोड़
नौवां दिन (शनिवार): ₹10.75 करोड़
दसवां दिन (रविवार): ₹12.40 करोड़
ग्यारहवां दिन (सोमवार): ₹3.65 करोड़

अब तक का बॉक्स ऑफिस ट्रेंड

फिल्म ने ज़बरदस्त शुरुआत की ₹16 करोड़ (प्रीव्यू मिलाकर) और पहले रविवार को ₹23 करोड़ तक पहुंच गई। पहले हफ़्ते में जहां वीकडे कलेक्शन सिंगल डिजिट में आ गए थे, वहीं दूसरे वीकेंड में शनिवार और रविवार को डबल-डिजिट कमाई के साथ बहुत ज़रूरी बूस्ट आया।

कहानी और स्टार पावर

भूत बांग्ला एक NRI (अक्षय कुमार) के बारे में है जो अपनी बहन की शादी के लिए लंदन से मंगलपुर में अपने पुश्तैनी घर लौटता है—सिर्फ काले राज़, डरावनी ताकतें और डर से भरे गांव का पता लगाने के लिए।

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी शानदार कास्ट है। अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू के साथ, यह फिल्म 90 के दशक की स्टाइल वाली कॉमेडी का नॉस्टैल्जिक चार्म एक डरावने ट्विस्ट के साथ वापस लाती है।

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