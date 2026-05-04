Bhoot Bangla Worldwide Collection:  भूत बंगला’ की रफ्तार हुई तेज! संडे को कलेक्शन में बूम 

Bhoot Bangla Worldwide Collection: भूत बंगला का बॉक्स ऑफ़िस पर शानदार प्रदर्शन जारी है; 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद से इसकी रफ़्तार धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अक्षय कुमार के मुख्य किरदार वाली इस हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म ने राजा शिवाजी और एक दिन जैसी फ़िल्मों से मुक़ाबला होने के बावजूद अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखी है।

बॉक्स ऑफ़िस प्रदर्शन: रविवार को ज़बरदस्त उछाल

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म ने अपने तीसरे रविवार को कमाई में काफ़ी उछाल देखा, और तीसरे हफ़्ते में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया।

दिन 17 (रविवार): ₹5.50 करोड़

दिन 16: ₹4.35 करोड़

भारत में कुल नेट कलेक्शन: ₹142.50 करोड़

दिलचस्प बात यह है कि शो की संख्या में कमी आने के बावजूद यह बढ़त देखने को मिली, जो दर्शकों की ज़बरदस्त मांग और फ़िल्म के बारे में लोगों की अच्छी राय (पॉज़िटिव वर्ड-ऑफ़-माउथ) को दिखाता है।

विदेशों में प्रदर्शन: स्थिर और मज़बूत

भूत बंगला ने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है:

दिन 17 विदेशों में कलेक्शन: ₹1.25 करोड़

विदेशों में कुल कलेक्शन: ₹56.25 करोड़

दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन: ₹225+ करोड़

लगभग ₹120 करोड़ के बजट में बनी इस फ़िल्म ने दुनिया भर में ₹200 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है, और यह एक बड़ी कमर्शियल सफलता बनकर उभरी है।

कहानी और स्टार कास्ट

मंगलपुर नाम के एक काल्पनिक शहर पर आधारित इस फ़िल्म की कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे विरासत में एक भूतिया हवेली मिलती है। वह वहीं शादी करने की ज़िद करता है—भले ही वहाँ वधुसुर नाम के एक राक्षस के बारे में डरावनी स्थानीय कहानियाँ मशहूर हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह नई-नवेली दुल्हनों को उठा ले जाता है। अक्षय कुमार के साथ-साथ, इस फ़िल्म में कलाकारों की एक शानदार टोली शामिल है:

परेश रावल

राजपाल यादव

असरानी

जिस्सू सेनगुप्ता

तब्बू

वामिका गब्बी

हॉरर और कॉमेडी के ज़बरदस्त मेल के साथ, भूत बंगला ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। वीकेंड पर कमाई में लगातार बढ़त, विदेशों में मज़बूत आंकड़े, और फ़िल्म के बारे में लोगों का उत्साह—अक्षय कुमार की यह फ़िल्म साफ़ तौर पर बॉक्स ऑफ़िस पर लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाली है।