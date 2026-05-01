Bhoot Bangla Worldwide Collection: ‘भूत बंगला’ का बॉक्स ऑफिस पर तांडव! 14 दिन में ₹200 करोड़ पार

Bhoot Bangla Worldwide Collection: अक्षय कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें कॉमेडी का किंग क्यों कहा जाता है। 16 साल बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ फिर से काम करते हुए, सुपरस्टार ने भूत बांग्ला के साथ एक ब्लॉकबस्टर दी है, जो न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी धूम मचा रही है।

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बावजूद, फिल्म ने तेज़ी से रफ़्तार पकड़ी। सिर्फ़ दो दिनों में, भूत बांग्ला ने दुनिया भर में ₹60 करोड़ पार कर लिए, और अपने ओपनिंग वीकेंड के आखिर तक, इसने लगभग ₹95 करोड़ कमा लिए थे। हालांकि, असली जादू अगले दिनों में दिखा।

सिर्फ़ 13 दिनों में, फिल्म ने वर्ल्डवाइड ₹199.38 करोड़ कमा लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने 14वें दिन, इसने ऑफिशियली ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, और दुनिया भर में ₹204.40 करोड़ की शानदार कमाई की। इस शानदार माइलस्टोन ने धुरंधर 2 पर काफी दबाव डाला है, जो अब पीछे चल रही है।

ओवरसीज बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

जहां फिल्म घरेलू मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं विदेशों में भी इसका परफॉर्मेंस उतना ही मजबूत रहा है। भूत बांग्ला ने अब तक इंटरनेशनल लेवल पर ₹52.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। गल्फ देशों में फिल्म का सबसे मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जहां इसने ₹11.25 करोड़ कमाए हैं। अमेरिका में फिल्म ने लगभग ₹8.12 करोड़ की कमाई की।

यूनाइटेड किंगडम में ₹4.37 करोड़ का कलेक्शन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में ₹2.08 करोड़, नेपाल में ₹1.04 करोड़ और दूसरे देशों में लगभग ₹2.91 करोड़ का बिजनेस हुआ है। अलग-अलग इलाकों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ, भूत बांग्ला साफ़ तौर पर साल की सबसे बड़ी एंटरटेनर में से एक बन रही है।

OTT रिलीज़ अपडेट

थियेटर में सफल प्रदर्शन के बाद, उम्मीद है कि यह फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जिससे यह दुनिया भर के ज़्यादा दर्शकों तक पहुँच पाएगी।