Bhoot Bangla Release Date: खुलने वाला है खौफ का दरवाजा! ‘भूत बंगला’ की नई रिलीज डेट आई सामने

Bhoot Bangla Release Date: हॉरर-कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार एक बार फिर दर्शकों को डराने और हंसाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिस फिल्म का फैंस दो साल से ज़्यादा समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार उसकी रिलीज़ को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है।

अक्षय कुमार और लेजेंडरी डायरेक्टर प्रियदर्शन की आइकॉनिक जोड़ी – जिन्होंने पहले हेरा फेरी, भूल भुलैया और गरम मसाला जैसी कल्ट क्लासिक्स फिल्में दी हैं – 14 साल बाद फिल्म ‘भूत बंगला’ के साथ फिर से साथ आ रही है। मेकर्स ने अब फिल्म की नई रिलीज़ डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है।

‘भूत बंगला’ नई रिलीज़ डेट

अक्षय कुमार ने 2024 में अपने जन्मदिन पर भूत बंगला की अनाउंसमेंट की थी, जिससे फैंस में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट था। शुरू में, फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने प्लान बदल दिया है।

7 जनवरी, 2025 की देर रात, मेकर्स ने एक नया पोस्टर शेयर किया और बताया कि ‘भूत बंगला’ अब 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

पोस्टर पर एक डरावना कैप्शन था – “बंगले से एक मैसेज आया है…” – जो फिल्म की डरावनी थीम की तरफ साफ इशारा कर रहा था।

‘भूत बंगला’ की पावर-पैक्ड स्टार कास्ट

भूत बंगला की सबसे बड़ी ताकतों में से एक इसकी शानदार स्टार कास्ट है। फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है और प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। अक्षय कुमार और तब्बू लगभग 25 साल बाद स्क्रीन पर एक साथ दिखेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण है।

कॉमेडी के दिग्गज परेश रावल और राजपाल यादव भी फिल्म का हिस्सा हैं और अपनी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग के साथ स्क्रीन पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिल्म में वामिका गब्बी, जिस्सू सेनगुप्ता और कई अन्य टैलेंटेड एक्टर्स भी अहम भूमिकाओं में हैं। इतनी पावरफुल टीम के साथ, फिल्म से उम्मीदें पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं।

रिलीज़ डेट क्यों बदली गई?

हालांकि मेकर्स ने देरी का कोई ऑफिशियल कारण नहीं बताया है, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा है कि यह फैसला स्ट्रेटेजिक हो सकता है। कहा जा रहा है कि भूत बंगला की कहानी काले जादू के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें प्रियदर्शन की खास कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाली है। यह देखते हुए कि धुरंधर के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर ₹750 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके धमाल मचा दिया था, कई फिल्ममेकर इस फ्रैंचाइज़ी से टकराव से बच रहे हैं। यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि भूत बंगला ने अपनी रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी है।

‘भूत बंगला’ से क्या उम्मीद करें?

हॉरर, कॉमेडी, सस्पेंस, काला जादू और एक भुतहा हवेली के साथ, भूत बंगला एक फुल-ऑन एंटरटेनर होने का वादा करती है। 14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के एक साथ आने से एक्साइटमेंट पहले ही दोगुना हो गया है, और अब फैंस इस मैजिकल जोड़ी को बड़े पर्दे पर वापस देखने के लिए दिन गिन रहे हैं।

भुतहा हवेली के दरवाज़े आखिरकार खुलने के लिए तैयार हैं…

तारीख नोट कर लें – 15 मई 2026।