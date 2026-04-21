Bhoot Bangla Box Office Day 4: मंडे टेस्ट में ढीली पड़ी रफ्तार या फिर संभल गई Akshay Kumar की फिल्म? जानें अब तक की कुल कमाई का पूरा हिसाब!

Bhoot Bangla Box Office Day 4: सालों बाद, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की मशहूर जोड़ी भूत बांग्ला के साथ बड़े पर्दे पर फिर से साथ आई, और यह फिल्म अपनी रिलीज़ के बाद से ही सबका ध्यान खींच रही है। परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे कॉमेडी लेजेंड्स से भरी इस फिल्म ने वीकेंड में ज़बरदस्त कमाई की। हालांकि, जैसा कि उम्मीद थी, असली टेस्ट सोमवार को हुआ—और फिल्म की कमाई में काफी गिरावट देखी गई।

वीकेंड में दबदबा

भूत बांग्ला ने अपने बॉक्स ऑफिस सफ़र की शुरुआत ज़बरदस्त तरीके से की। पेड प्रीव्यू को मिलाकर, फिल्म ने शानदार ₹16 करोड़ के साथ ओपनिंग की। वीकेंड में यह रफ़्तार और बढ़ी, जब दर्शक थिएटर्स में उमड़ पड़े। रविवार अब तक का सबसे बड़ा दिन रहा, क्योंकि फिल्म ने एक ही दिन में ₹23 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई की।

सोमवार की मंदी

सोमवार को अक्सर किसी भी फिल्म के लिए ‘करो या मरो’ वाला दिन माना जाता है, और ‘भूत बांग्ला’ भी इस ट्रेंड से अछूती नहीं थी। तीन दिनों तक डबल डिजिट में अच्छी कमाई करने के बाद, चौथे दिन फिल्म की कमाई सिंगल डिजिट में आ गई। शुरुआती अंदाज़े के मुताबिक सोमवार को लगभग ₹6.75 करोड़ का कलेक्शन होगा। हालांकि यह गिरावट वर्किंग डे के लिए आम बात है, लेकिन अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म से उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थीं।

हर दिन का बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन

पेड प्रीव्यू: ₹3.75 करोड़

पहला दिन (शुक्रवार): ₹12.25 करोड़

दूसरा दिन (शनिवार): ₹19 करोड़

तीसरा दिन (रविवार): ₹23 करोड़

चौथा दिन (सोमवार): ₹6.75 करोड़

टोटल इंडिया नेट कलेक्शन: ₹64.75 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार किया

हॉरर और कॉमेडी

बालाजी मोशन पिक्चर्स के सपोर्ट में बनी, भूत बांग्ला एक दिलचस्प कहानी में हॉरर, सस्पेंस और कॉमेडी का मिक्सचर है। अक्षय कुमार डबल रोल में हैं, जो कहानी में और भी दिलचस्प बातें जोड़ते हैं। कहानी एक शापित महल के इर्द-गिर्द घूमती है, जहाँ शादी की प्लानिंग के ठीक बाद सुपरनैचुरल घटनाएँ होती हैं, जिससे रोमांच और हंसी का एक परफेक्ट मिक्सचर बनता है।