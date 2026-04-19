Bhoot Bangla Box Office Day 2: Bhooth Bangla का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, दूसरे दिन की कमाई ने उड़ा दिए सबके होश!

Bhoot Bangla Box Office Day 2: जब भी भारतीय सिनेमा में कॉमेडी, टाइमिंग और शुद्ध मनोरंजन की बात आती है, तो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मशहूर जोड़ी सबसे ऊपर होती है। लगभग 14 साल के लंबे इंतज़ार के बाद, यह जोड़ी ‘भूत बंगला’ के साथ बड़े पर्दे पर फिर से साथ आई है—और इसका नतीजा शानदार से कम नहीं है।

17 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ हुई यह हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म न सिर्फ़ सिनेमाघरों में दर्शकों को डरा रही है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी ज़बरदस्त धूम मचा रही है।

बॉक्स ऑफिस पर रफ़्तार तेज़ हुई

फ़िल्म की शुरुआत गुरुवार को शानदार पेड प्रीव्यू के साथ हुई, जिसमें इसने ₹3.75 करोड़ कमाए। शुक्रवार को अपनी आधिकारिक रिलीज़ पर, इसने ₹12.25 करोड़ की ज़बरदस्त ओपनिंग दर्ज की।

जिस बात ने सचमुच सबका ध्यान खींचा, वह था दूसरे दिन (शनिवार) का इसका प्रदर्शन, जहाँ फ़िल्म ने एक ठोस उछाल देखा और लगभग ₹19 करोड़ कमाए। इसके साथ ही, महज़ दो दिनों में इसका कुल कलेक्शन अब लगभग ₹35 करोड़ तक पहुँच गया है।

ये आँकड़े साफ़ तौर पर अक्षय कुमार की क्लासिक कॉमिक शैली के लिए दर्शकों के बीच भारी दीवानगी को दिखाते हैं। ट्रेड विश्लेषकों का मानना ​​है कि रविवार की बढ़त के साथ, फ़िल्म आसानी से ₹50–55 करोड़ का आँकड़ा छू सकती है।

एक ज़बरदस्त स्टार कास्ट

‘भूत बंगला’ की सबसे बड़ी ताकतों में से एक इसकी शानदार कलाकारों की टोली है। अक्षय कुमार के साथ, परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे दिग्गज कलाकार ‘हेरा फेरी’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी क्लासिक फ़िल्मों की याद ताज़ा कर देते हैं।

इस फ़िल्म का एक भावनात्मक पहलू भी है, क्योंकि यह असरानी की आखिरी फ़िल्मों में से एक है, जो इसे उनके प्रशंसकों के लिए बेहद खास बनाती है। तब्बू, वामिका गब्बी और जिस्सू सेनगुप्ता का सहायक अभिनय फ़िल्म को और भी ऊँचाई पर ले जाता है।

कहानी का सारांश

कहानी अर्जुन (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे मंगलपुर में एक विशाल और रहस्यमयी महल विरासत में मिलता है। उत्साहित होकर, वह अपनी बहन की शादी इसी आलीशान महल में करने का फ़ैसला करता है। हालाँकि, जो खुशी भरा जश्न शुरू होता है, वह जल्द ही एक रूह कंपा देने वाले अनुभव में बदल जाता है।

जैसे-जैसे अलौकिक शक्तियाँ सामने आने लगती हैं और महल के गहरे राज़ खुलते हैं, अर्जुन खुद को एक डरावने रहस्य में फँसा हुआ पाता है—एक ऐसा रहस्य जिसका गहरा संबंध उसके परिवार के अतीत से है। निर्देशन और निर्माण

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का बेहतरीन मेल है, जो एक संतुलित और मनोरंजक सिनेमाई अनुभव देती है।

एकता कपूर, शोभा कपूर और अक्षय कुमार द्वारा निर्मित इस फ़िल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स जैसे बड़े बैनरों का समर्थन प्राप्त है।

दर्शकों की ज़बरदस्त तारीफ़ और लगातार बढ़ती कमाई के साथ, ‘भूत बंगला’ साफ़ तौर पर इस साल की सबसे बड़ी मनोरंजक फ़िल्मों में से एक बनने की राह पर है।

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