Bhoot Bangla Box Office Day 18: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी की पकड़ मज़बूत, तीसरे हफ़्ते में भी शानदार प्रदर्शन जारी

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Mohit Saini
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Bhoot Bangla Box Office Day 18: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी की पकड़ मज़बूत, तीसरे हफ़्ते में भी शानदार प्रदर्शन जारी
Bhoot Bangla Box Office Day 18: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी की पकड़ मज़बूत, तीसरे हफ़्ते में भी शानदार प्रदर्शन जारी
Bhoot Bangla Box Office Day 18:  ‘भूत बंगला’ के बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ़्तार धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अक्षय कुमार अभिनीत और प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित यह हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म, तीसरे हफ़्ते में भी ज़बरदस्त स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है। सिनेमाघरों में दो हफ़्ते से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, यह फ़िल्म किसी नई रिलीज़ की तरह प्रदर्शन कर रही है, जिसने ट्रेड एनालिस्ट और दर्शकों, दोनों को ही हैरान कर दिया है।

सोमवार की मुश्किल परीक्षा में पास

तीसरा सोमवार अक्सर किसी भी फ़िल्म के लिए ‘करो या मरो’ वाला पल माना जाता है, क्योंकि इस दिन कमाई में आमतौर पर भारी गिरावट देखने को मिलती है। हालाँकि, ‘भूत बंगला’ ने सभी उम्मीदों को गलत साबित कर दिया है। 18वें दिन, फ़िल्म ने लगभग ₹1.75 करोड़ की कमाई की; स्क्रीन की संख्या कम होने और नई फ़िल्मों से मिल रही टक्कर को देखते हुए यह एक बहुत ही शानदार आँकड़ा है।

बॉक्स ऑफिस का पूरा ब्योरा

भारत में नेट कलेक्शन: ₹143.67 करोड़
भारत में ग्रॉस कलेक्शन: ₹170.49 करोड़
दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन: ₹235 करोड़
दिन-वार कमाई का ब्योरा
प्रीव्यू: ₹3.75 करोड़
दिन 1: ₹12.25 करोड़
दिन 2: ₹19.00 करोड़
दिन 3: ₹23.00 करोड़
दिन 4: ₹6.75 करोड़
दिन 5: ₹8.00 करोड़
दिन 6: ₹6.15 करोड़
दिन 7: ₹5.50 करोड़
दिन 8: ₹5.75 करोड़
दिन 9: ₹10.75 करोड़
दिन 10: ₹12.50 करोड़
दिन 11: ₹3.50 करोड़
दिन 12: ₹4.35 करोड़
दिन 13: ₹3.40 करोड़
दिन 14: ₹3.50 करोड़
दिन 15: ₹4.50 करोड़
दिन 16: ₹4.35 करोड़
दिन 17: ₹5.50 करोड़
दिन 18: ₹1.75 करोड़

मुकाबले के बावजूद, अपनी जगह बनाए हुए

फिल्म को अभी रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ से मुकाबला करना पड़ रहा है, जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है और जिसने सोमवार को करीब ₹2.95 करोड़ का कलेक्शन किया। नई रिलीज़ के बावजूद, जो अपने दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, ‘भूत बंगला’ लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है—जो इस बात का सबूत है कि फिल्म के बारे में लोगों की राय (वर्ड-ऑफ-माउथ) बहुत अच्छी है और लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं।

फिल्म की सफलता की वजह क्या है?

फिल्म के लगातार अच्छे प्रदर्शन का श्रेय अक्षय कुमार की ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग और प्रियदर्शन के खास अंदाज़ को जाता है, जिसमें कॉमेडी और सस्पेंस का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। दूसरे हफ़्ते में भी फिल्म ने रोज़ाना औसतन ₹3–5 करोड़ की कमाई की, और अब भी यह शानदार आंकड़े दर्ज कर रही है।

अभी लंबा सफ़र बाकी है

तीसरे हफ़्ते की शानदार शुरुआत और दर्शकों की लगातार दिलचस्पी को देखते हुए, ‘भूत बंगला’ का सफ़र अभी खत्म होने से कोसों दूर है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर बनी रफ़्तार को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसकी सफलता का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे यह इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर लेगी।

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